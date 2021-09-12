Само по себе привлечение США к урегулированию на Донбассе ничего не даст. В Приднестровье это не помогло, - Владимир Огрызко
Чтобы Соединенные Штаты Америки были эффективно задействованы к давлению на Россию с целью вывода ее войск с территории ОРДЛО, только одного присоединения Белого дома к переговорному процессу будет недостаточно
Об этом известный украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .
"Приднестровское урегулирование - США там присутствуют. Там также присутствует Европейский Союз как институция. Там присутствуют Украина, Россия, Молдова и Приднестровье. Формат будто бы всеобъемлющий, несмотря на это совершенно не действенный. Почему? Потому что этот формат, как и все другие форматы урегулирования, скажем в Грузии, пока не предусматривает политической воли западных партнеров наказать Российскую Федерацию ", - пояснил он.
"Представим себе, что Нормандский формат претерпел определенные изменения и США там так же появились. Прекрасно. Только вот почему в приднестровском варианте это ничего не дает для урегулирования? Почему это должно стать чем-то совершенно новым в ситуации с украинским Донбассом? Я в это, честно говоря, не очень верю. Если американцы имеют целью быстрые и конкретные шаги в этом направлении, вот тогда ситуацию можно делать и без каких-либо изменений в Нормандском формате. Я не считаю, что количество участников определяет результативность ", - добавил дипломат.
По мнению Владимира Огрызко, результативность переговоров определяется "практической работой каждой делегации для достижения того или иного результата".
И здесь должна быть прежде всего политическая воля.
"Если такая политическая воля будет у наших партнеров, а именно у американцев, немцев и французов, то, поверьте, Путину некуда будет деваться. Он сегодня в той ситуации, когда он зависим от Запада, а не Запад от него", - подчеркнул экс-министр.
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