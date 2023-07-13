Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Возвращаемся домой с хорошим результатом для нашего государства, очень важно – для наших воинов. Хорошее усиление оружием. Это и ПВО, и ракеты, и бронетехника, и артиллерия", - отметил президент.

Он также отметил важность того, что впервые за время независимости сформирован фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО.

"Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень "Большой семерки". На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних безопасных договоров с сильнейшими.

Очень важно: за эти два дня саммита мы убрали какие-либо сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО. Будет! Впервые не только все члены Альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в Альянсе энергично приближает это. Никогда раньше слова "вы равны среди равных" для Украины от других членов НАТО еще не звучали действительно содержательно. Сейчас все понимают, что это факт. Уровни среди равных. И мы обязательно утвердим этот факт нашей победой. И вступлением в НАТО. Когда-то хозяева России очень хотели иметь свой шлагбаум перед дверью НАТО. Мы оставили эту российскую амбицию на маргинесе европейской истории – за забором нашего единства в Европе и – шире – в свободном мире. Я благодарен всем, кто сейчас в Вильнюсе работал ради единства!", - добавил Владимир Зеленский.