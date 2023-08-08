Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Саммит в Джидде указывает на рост разногласий между КНР и РФ по поводу войны в Украине, – ISW

Саммит в Джидде указывает на рост разногласий между КНР и РФ по поводу войны в Украине, – ISW

8 августа, 2023 вторник
06:39
Война с Россией

Саммит в Джидде в Саудовской Аравии показал очевидное усиление разногласий между Пекином и Москвой в вопросе урегулирования полномасштабной войны РФ против Украины

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В отчете упоминается о сообщении издания Financial Times, где отмечается, что китайские представители на встрече были "конструктивными" и "стремились показать, что Китай - это не Россия". Добавляется, что Financial Times процитировало одного европейского дипломата, присутствовавшего на переговорах, который сказал, что "простое присутствие Китая свидетельствует о том, что Россия все больше изолирована". Кроме того, китайская делегация выразила готовность принять участие в следующей подобной встрече, формат которой, вероятно, будет также исключать Россию.

В отчете отмечается, что российский инсайдерский источник утверждал, что РФ отклонила мирный план Китая по войне в Украине с 12 пунктов от февраля 2023 года (который китайская делегация повторно представила во время переговоров в Саудовской Аравии) и что некоторые китайские элиты тайно выражают свое действия российского руководства по мирному урегулированию войны в Украине.

По мнению аналитиков, эти отчеты о переговорах в Саудовской Аравии и инсайдерские обвинения, если они соответствуют действительности, согласуются с предварительными оценками ISW о том, что Китай не полностью согласен с Россией в вопросе Украины и что отношения Москвы и Пекина не являются "безграничным партнерством" , как того хочет Кремль.

Встреча советников по нацбезопасности в Джидде

В эти выходные 5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры с более чем 40 стран по пути прекращения войны в Украине. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. Как звучало ранее в прессе, именно Саудовская Аравия как место встречи была выбрана для того, чтобы попытаться заставить ведущие страны мира, которые до сих пор придерживаются нейтралитета, поддержать именно украинские принципы завершения войны.

Это уже вторая встреча на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщал накануне обсуждений в Джидде заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, после успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене 24 июня количество участников увеличилось с 15 до почти 40. Также были привлечены дополнительные страны Глобального Юга.

Позже, 7 августа, сообщалось, что в министерстве иностранных дел Китая заявили , что международные переговоры в Саудовской Аравии по поиску мирного решения "кризиса в Украине" помогли "укрепить международный консенсус".

Подробности саммита в Саудовской Аравии в текстовом онлайне Эспрессо.TV.

Мир
Украина
Россия
Китай
Владимир Путин
Военные новости
Мир про Украину
Читайте также:
Сергій Слабенко
7 августа, 2023 понедельник
На войне погиб нардеп IV созыва Сергей Слабенко
Пошкоджений після удару ЗСУ міст в окупований Крим
7 августа, 2023 понедельник
"Искали Storm Shadow и наконец-то нашли": Минобороны высмеяло Россию после ударов по мостам в Крым
ракети Taurus
7 августа, 2023 понедельник
В Бундестаге достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, – нардеп Чернев
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.87
    Покупка 36.87
    Продажа 37.58
  • EUR
    Покупка 40.69
    Продажа 41.71
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
8 августа
07:18
Обновлено
РФ ударила по Покровску "искандерами": 7 погибших, количество раненых возросло до 67
07:06
Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного на Запорожье, на фронте произошло 37 боестолкновений
07:04
Хунта в Нигере отказала США во встрече с свергнутым президентом
06:30
США перебросили в Красное море более 3 тыс. военных: в чем причина
06:00
Анонс
Лига чемпионов: расписание матчей 3-го раунда квалификации
05:54
Китай и Россия ищут пути для военного взаимодействия, - Пентагон
05:27
Румыния передала Молдове партию военной помощи
04:59
В Италии мужчину раздавили тысячи килограммов сыра
03:59
"Так как нас поддерживают англичане, никто нас не поддерживает": Шевченко о Game4Ukraine
03:27
Генерал Тарнавский заявил об успехах ВСУ на Таврическом направлении
02:36
Неймар принял судьбоносное решение по поводу своего будущего в ПСЖ
01:37
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 августа
01:06
Обновлено
РБК-Украина: Часть титанового сырья, которое продает Украина, получает РФ. В ОГХК отреагировали
00:49
Я счастлива, что есть Свитолина, которая напоминает людям, что война все еще продолжается, - первая ракетка мира Швентек
00:30
ЮНЕСКО рекомендовала добавить в список мирового наследия в опасности 2 объекта в Украине
00:25
Стало известно, сколько "Днепр-1" заработал на трансфере Довбика
00:04
В Луганской области нацгвардеец сбил 2 российские дроны в свой день рождения
2023, понедельник
7 августа
23:53
"Вода отвечает санитарным нормам": в Одесской ОВА готовы предоставить доступ к пляжам
23:35
Указал на необходимость ATACMS для ВСУ: Кулеба провел телефонный разговор с Блинкеном
23:13
"Наша победа уберет российскую оккупацию": Зеленский выразил солидарность с народом Грузии в годовщину агрессии РФ
22:32
танк Аbrams M1
США официально одобрили первую партию танков Abrams для отправки в Украину
22:05
Рашисты обстреляли Кругляковку в Харьковской области управляемыми авиабомбами: погибли два человека
21:32
На Одесчине мобилизовали мужчину с эпилепсией, он умер в воинской части
21:20
Украинские воины уничтожили российский вертолет Ка-52 возле Роботино
21:00
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
ВСУ нарушили логистику врага на юге и через некоторое время эффект будет ощущаться по всей линии фронта. Колонка Сергея Згурца
20:58
Эксклюзив
После деоккупации всех территорий Украине не нужны никакие переговоры с Россией, - дипломат Чалый
20:10
На фронте произошло 28 боестолкновений, РФ нанесла 2 ракетных и 33 авиаудара, - Генштаб
20:04
OPINION
… Идет война
19:41
Обновлено
Домой вернулись еще 22 защитника. В ГУР рассказали детали
19:26
китай
Археологи обнаружили в гробнице китайского императора панду, которую принесли в жертву более 2 тыс. лет назад
19:06
Європейська Солідарність
"Слуги" проталкивают в повестку дня законопроект об изъятии земли и недвижимости без суда, - Павленко
19:06
OPINION
Вместо изгнания Шуфрича, в Раде хотят уничтожить Комитет свободы слова
19:00
Обзор
Победные новости 530-го дня войны: бойцы ГУР на Херсонщине уничтожили подразделение россиян, а домой из плена вернулись 22 украинских военных
19:00
"Оборона стойкая. Инициатива на нашей стороне": Залужный рассказал Милли о наступлении ВСУ
18:49
Эксклюзив
Власти Харькова давят с требованием открывать школы, но в них почти нет бомбоубежищ, - депутат горсовета
18:32
Новости компаний
На Киевщине врачи "Охматдета" провели выездной медосмотр детей
18:26
Обещали, но не выполнили: НАПК вернуло пять греческих перевозчиков в список спонсоров войны
18:24
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:06
В Раде предлагают ввести в Украине еще один государственный праздник – День благодарения
18:01
OPINION
Выезд мужчин за границу: депопуляцию решит миграция
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV