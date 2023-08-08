Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В отчете упоминается о сообщении издания Financial Times, где отмечается, что китайские представители на встрече были "конструктивными" и "стремились показать, что Китай - это не Россия". Добавляется, что Financial Times процитировало одного европейского дипломата, присутствовавшего на переговорах, который сказал, что "простое присутствие Китая свидетельствует о том, что Россия все больше изолирована". Кроме того, китайская делегация выразила готовность принять участие в следующей подобной встрече, формат которой, вероятно, будет также исключать Россию.

В отчете отмечается, что российский инсайдерский источник утверждал, что РФ отклонила мирный план Китая по войне в Украине с 12 пунктов от февраля 2023 года (который китайская делегация повторно представила во время переговоров в Саудовской Аравии) и что некоторые китайские элиты тайно выражают свое действия российского руководства по мирному урегулированию войны в Украине.

По мнению аналитиков, эти отчеты о переговорах в Саудовской Аравии и инсайдерские обвинения, если они соответствуют действительности, согласуются с предварительными оценками ISW о том, что Китай не полностью согласен с Россией в вопросе Украины и что отношения Москвы и Пекина не являются "безграничным партнерством" , как того хочет Кремль.

Встреча советников по нацбезопасности в Джидде

В эти выходные 5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры с более чем 40 стран по пути прекращения войны в Украине. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. Как звучало ранее в прессе, именно Саудовская Аравия как место встречи была выбрана для того, чтобы попытаться заставить ведущие страны мира, которые до сих пор придерживаются нейтралитета, поддержать именно украинские принципы завершения войны.

Это уже вторая встреча на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщал накануне обсуждений в Джидде заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, после успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене 24 июня количество участников увеличилось с 15 до почти 40. Также были привлечены дополнительные страны Глобального Юга.

Позже, 7 августа, сообщалось, что в министерстве иностранных дел Китая заявили , что международные переговоры в Саудовской Аравии по поиску мирного решения "кризиса в Украине" помогли "укрепить международный консенсус".

Подробности саммита в Саудовской Аравии в текстовом онлайне Эспрессо.TV.