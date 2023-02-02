Саммит Украина-ЕС: прорыва не будет
В декларации саммита не будет очень позитивных формулировок по поводу перспектив членства, говорят в Euractiv, влиятельном европейском издании, которое получило доступ к проектам документов саммита
"Украину не готовят к прорыву" - таково основное ожидание обозревателей от саммита Украина-ЕС, который состоится 3 февраля.
В декларации саммита не будет очень положительных формулировок по поводу перспектив членства, говорят в Euractiv, влиятельном европейском издании, которое получило доступ к проектам документов саммита.
Одна из основных причин:
"Остаются пробелы в сфере верховенства права и ... судебной системы... Хотя Украина объявила о реформировании системы отбора судей Конституционного суда, на самом деле эта реформа не отвечает рекомендациям Венецианской комиссии, и та уже выразила свою обеспокоенность".
Мы в DEJURE вместе с партнерами на каждом шагу говорили, что без выполнения рекомендаций Венециалки и ЕС по КСУ в ЕС нас не пустят.
Без выполнения рекомендаций Венециалки и ЕС по КСУ в ЕС нас не пустят
Мы также говорили, что манипуляции с этой темой вместо безоговорочного выполнения требования #1 будут стоить нам дорого на международной арене, особенно в процессе вступления в ЕС.
В результате мы оказались правы из обоих пунктов.
Читайте также: Судебная мафия пытается сорвать судебную реформу и евроинтеграцию Украины, — юрист Жернаков
Требования надо выполнять — это уже признают на самом высоком уровне в правительстве.
Но вдобавок мы, как в том анекдоте, еще как страна бесплатно наелись дерьма. И сами дали украиноскептикам внутри ЕС железные аргументы тормозить наше вступление.
И хотя я очень не люблю штампы, у меня кроме фраз "бег по граблям" и "национальный спорт", других ассоциаций не возникает.
Власть повторяет то же фактически в истории с НАБУ, которое является еще одним евроинтеграционным приоритетом. Когда все партнеры в один голос говорят "все нормально со скоростью, главное выберите качественного голову", власти играют в какие-то "ускорения конкурса", которые способны сделать только хуже
Потому что сейчас власть повторяет то же фактически в истории с НАБУ, которое является еще одним евроинтеграционным приоритетом. Когда все партнеры в один голос говорят "все нормально со скоростью, главное выберите качественного голову", власти играют в какое-то "ускорения конкурса", которые способны сделать только хуже.
Читайте также: Судьи в Украине не готовы к демократии
И вместо того, чтобы фиксировать победы и безусловный прогресс сейчас на саммите, мы вынуждены будем снова рассказывать, что мы на самом деле все выполнили, но домашку съел собака, а вот завтра мы точно все доделаем.
Это круто, что нас поддерживают финансово и милитарно без особых условий. Но на одном только героизме в клуб развитых стран не въедешь.
Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.78
Покупка 39.78Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.73Продажа 43.73
- Актуальное
- Важное