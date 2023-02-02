"Украину не готовят к прорыву" - таково основное ожидание обозревателей от саммита Украина-ЕС, который состоится 3 февраля.

В декларации саммита не будет очень положительных формулировок по поводу перспектив членства, говорят в Euractiv, влиятельном европейском издании, которое получило доступ к проектам документов саммита.

Одна из основных причин:

"Остаются пробелы в сфере верховенства права и ... судебной системы... Хотя Украина объявила о реформировании системы отбора судей Конституционного суда, на самом деле эта реформа не отвечает рекомендациям Венецианской комиссии, и та уже выразила свою обеспокоенность".

Мы в DEJURE вместе с партнерами на каждом шагу говорили, что без выполнения рекомендаций Венециалки и ЕС по КСУ в ЕС нас не пустят.

Без выполнения рекомендаций Венециалки и ЕС по КСУ в ЕС нас не пустят

Мы также говорили, что манипуляции с этой темой вместо безоговорочного выполнения требования #1 будут стоить нам дорого на международной арене, особенно в процессе вступления в ЕС.

В результате мы оказались правы из обоих пунктов.

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Требования надо выполнять — это уже признают на самом высоком уровне в правительстве.

Но вдобавок мы, как в том анекдоте, еще как страна бесплатно наелись дерьма. И сами дали украиноскептикам внутри ЕС железные аргументы тормозить наше вступление.

И хотя я очень не люблю штампы, у меня кроме фраз "бег по граблям" и "национальный спорт", других ассоциаций не возникает.

Власть повторяет то же фактически в истории с НАБУ, которое является еще одним евроинтеграционным приоритетом. Когда все партнеры в один голос говорят "все нормально со скоростью, главное выберите качественного голову", власти играют в какие-то "ускорения конкурса", которые способны сделать только хуже

Потому что сейчас власть повторяет то же фактически в истории с НАБУ, которое является еще одним евроинтеграционным приоритетом. Когда все партнеры в один голос говорят "все нормально со скоростью, главное выберите качественного голову", власти играют в какое-то "ускорения конкурса", которые способны сделать только хуже.

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И вместо того, чтобы фиксировать победы и безусловный прогресс сейчас на саммите, мы вынуждены будем снова рассказывать, что мы на самом деле все выполнили, но домашку съел собака, а вот завтра мы точно все доделаем.

Это круто, что нас поддерживают финансово и милитарно без особых условий. Но на одном только героизме в клуб развитых стран не въедешь.

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Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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