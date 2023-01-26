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Саммит Украина – ЕС должен стать саммитом нашего европейского будущего: Порошенко об итогах визита в Брюссель

26 января, 2023 четверг
13:10
Общество

Саммит Украина – ЕС, который состоится 3 февраля, должен стать саммитом единства

Об этом в Брюсселе журналистам сказал Петр Порошенко.

В ходе встреч в штаб-квартире НАТО, Европарламенте и Еврокомиссии пятый президент призвал партнеров как можно скорее предоставить Украине мощное оружие, усилить санкции против России. Также Порошенко считает, что в этом году Украина должна получить приглашение в НАТО.

Порошенко отмечает ускорение европейской интеграции Украины и продолжение необходимых реформ, укрепление демократии и верховенства права.

"Мы ждем, что саммит Украина – ЕС, который состоится 3 февраля, будет саммитом единства и европейского будущего Украины. Единства как внутри страны, так и единства в мире, укрепив и зацементировав международную коалицию в поддержку Украины", – говорит Порошенко.

"Это должен быть саммит европейского будущего, то есть конкретные шаги с конкретными датами. Не допускать больше манипуляций с назначениями судей Конституционного Суда, попыток обмануть наших европейских партнеров с независимостью антикоррупционных органов, судебной реформы, верховенства права и прочего. Мы должны строить отношения доверия". И мой визит в Брюссель, это первый визит за год войны, будет направлен на это – строить отношения доверия. Есть доверие, мы это умеем делать, и мы продвигаем, защищаем Украину", – подчеркнул Порошенко.

Сопредседатель Парламентского комитета Ассоциации Украина – ЕС, евродепутат от Польши Витольд Ващиковский отмечает: "Важный визит экс-президента Порошенко в Европейский парламент. Мы говорили о помощи Украине как в военном, так и в экономическом плане и наказании России эффективными санкциями. Украина также должна открыть путь к углубление сотрудничества с ЕС, например, на совместном европейском рынке".

Президент Европейской народной партии Манфред Вебер после встречи с Порошенко написал: "Я выразил нашу полную и твердую поддержку народу Украины, выражая большое уважение к его единству. Европа должна доставить оружие, необходимое для восстановления территориальной целостности Украины. Путин не может победить".

"Мы подробно обсудили ситуацию на фронте и приоритетные потребности украинской армии. А также внутреннее развитие в Украине, прежде всего, с акцентом на надлежащем выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии для начала предвступительных переговоров уже в этом году", - написал Порошенко в Facebook.

В ходе заседания Межпарламентского совета Украина – НАТО с участием Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга пятый президент призвал ускорить рассмотрение заявки Украины на членство в Альянсе.

"Обратил внимание Генерального секретаря НАТО на необходимость ускорения рассмотрения официального заявления Украины о присоединении к Альянсу. Без Украины этот трансатлантический проект так и не будет завершен. В то же время с Украиной НАТО станет и сильнее, и безопаснее, и авторитетнее не только в регионе, но и в мире", – убежден Порошенко.

Глава ПА НАТО Жоэль Гарио-Мальям после встречи с украинской делегацией написала: "Все вместе – за Украину".

Депутат Европарламента от Словакии Иван Штефанец написал в Твиттере: "Мне было приятно обсудить сегодня с Порошенко состояние российской агрессии против Украины. Эта страна защищает не только свою землю, но и мир во всем ЕС. В этом случае, к сожалению, только "оружие принесет" мир".

Комиссар ЕС по расширению и соседству Оливер Варгеи отмечает: "Хорошая встреча с экс-президентом Украины Петром Порошенко, чтобы поговорить о том, как мы можем оказать дальнейшую помощь Украине. Также коснулся работы Верховной Рады по продвижению необходимых европейских реформ".

"Мы обменялись оценками состояния выполнения украинской стороной семи рекомендаций Еврокомиссии для предвступительных переговоров и реформ в рамках обязательств по новой программе макрофинансовой помощи ЕС. Моя позиция четкая: война не должна быть поводом для торможения реформ и эрозии демократических институтов", - подчеркнул Петр Порошенко.

Евродепутат из Литвы Андрес Кубилюс после встречи с Петром Порошенко отметил, что европейские друзья Украины делают все возможное, чтобы убедить западные столицы оказать еще больше помощи. Кубилюс считает, что аргументы пятого президента о необходимости пригласить Украину в НАТО на саммите в Вильнюсе очень убедительны.

"Мы регулярно встречаемся с президентом Петром Порошенко, он действительно очень опытный. И мы ценим его мнения о том, как обстоят дела в Украине, в регионе и во всем мире. Для нас это очень важно, потому что мы пытаемся здесь сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, убедить западные столицы сделать намного больше.Мы говорили о военной ситуации, о том, какие есть вызовы, как мы можем оценить российские военные возможности. Конечно, очень конкретно говорили о недавнем Рамштайне и теме "Леопардов". Наш коллега из Германии Михаэль Галер также присутствовал", – рассказал журналистам Кубилюс.

"Порошенко очень решительно аргументировал, почему Украина должна получить приглашение стать членом НАТО во время саммита в Вильнюсе. И это то, где мы ищем, как мы можем помочь, как мы можем убедить разные столицы поддержать такую ​​идею. Наша цель – также продвижение интеграции Украины к ЕС, подтолкнуть институты ЕС к началу переговоров. Многие вещи важны, и дискуссия с Петром Порошенко всегда очень плодотворна, как и дискуссия с депутатами Рады", – говорит евродепутат.

Депутат Европейского парламента от Германии Михаэль Галер после встречи с Петром Порошенко заявил о полной поддержке поставок танков Украине. Как известно, пятый президент призывает партнеров предоставить Украине бронетехнику, ракеты большой дальности, танки и истребители в январе-феврале до того, как Россия сможет использовать новую волну мобилизации для наступления.

"Петр Порошенко – патриот, как и все украинцы. Очень важно сохранить единство как в Европейском Союзе с Украиной, так и внутри Украины. Я думаю, что пора продемонстрировать решительность во избежании политического разделения и других вопросов, которые могут нарушить единство", – считает Галлер.

"В Европарламенте и Европейском Союзе существует широкий консенсус относительно того, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить Украину всеми ее потребностями – и в гуманитарной, и в финансовой, и, конечно, военной сфере. Сейчас нам нужно поставить "леопарды" и другие боевые танки. Это важно, потому что Россия готовит новое наступление. И к этому моменту Украина должна быть готова", – отмечает депутат.

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