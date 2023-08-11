Саммит Украина – Африка, "зерновое соглашение" и Формула мира: Зеленский провел разговор с президентом Замбии
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 августа, провел разговор с президентом Замбии Хакаиндой Хичилемой: обсудили проведение саммита Украина - Африка, "зерновое соглашение" и Формулу мира
Об этом Зеленский проинформировал в telegram.
По его словам, сейчас как никогда актуальна Формула мира, поэтому Украина вместе с партнерами активно работает над подготовкой Глобального саммита мира.
"Предложил Замбии принять участие в реализации Формулы мира и присоединиться к следующей встрече на уровне советников и подготовке Глобального саммита мира", - написал Зеленский.
Президент отметил, что также обсудил с Хичилемой проведение саммита Украина – Африка и других международных мероприятий. Отдельно во время разговора он отметил необходимость продолжения Черноморской зерновой инициативы.
- 8 августа Зеленский встретился с представителями СМИ Латинской Америки. Во время встречи он отметил необходимость подготовки к Глобальному саммиту мира и то, что Формула мира может стать основой для прекращения других военных конфликтов.
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