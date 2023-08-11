Об этом Зеленский проинформировал в telegram.

По его словам, сейчас как никогда актуальна Формула мира, поэтому Украина вместе с партнерами активно работает над подготовкой Глобального саммита мира.

"Предложил Замбии принять участие в реализации Формулы мира и присоединиться к следующей встрече на уровне советников и подготовке Глобального саммита мира", - написал Зеленский.

Президент отметил, что также обсудил с Хичилемой проведение саммита Украина – Африка и других международных мероприятий. Отдельно во время разговора он отметил необходимость продолжения Черноморской зерновой инициативы.