Об этом заявил в интервью Европейской правде Тини Кокс.

Глава ПАСЕ отметил необходимость восстановления справедливости.

"В решении саммита глав государств и правительств будет ссылка на соответствующие элементы мирного плана Зеленского. Следовательно: справедливость должна восстановиться. И поэтому в решении саммита будет также идти речь, что нужен трибунал по преступлению российской агрессии", – сказал Кокс.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы отметил, что саммит должен определить, что нужен компенсационный механизм для возмещения Украине нанесенных материальных потерь: "Для этого нужен реестр убытков. И уже на этом саммите десятки государств присоединятся к соглашению, создающему такой реестр, который заработает в Нидерландах, в Гааге".

По словам главы ПАСЕ, это важный шаг вперед.