Саммит Совета Европы поддержит трибунал для РФ и элементы мирного плана Зеленского, - президент ПАСЕ Кокс
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что в решении саммита пойдет речь об элементах мирного плана украинского президента Владимира Зеленского и трибунале РФ
Об этом заявил в интервью Европейской правде Тини Кокс.
Глава ПАСЕ отметил необходимость восстановления справедливости.
"В решении саммита глав государств и правительств будет ссылка на соответствующие элементы мирного плана Зеленского. Следовательно: справедливость должна восстановиться. И поэтому в решении саммита будет также идти речь, что нужен трибунал по преступлению российской агрессии", – сказал Кокс.
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы отметил, что саммит должен определить, что нужен компенсационный механизм для возмещения Украине нанесенных материальных потерь: "Для этого нужен реестр убытков. И уже на этом саммите десятки государств присоединятся к соглашению, создающему такой реестр, который заработает в Нидерландах, в Гааге".
По словам главы ПАСЕ, это важный шаг вперед.
- Также Кокс настаивает на проведении парламентских и президентских выборов в Украине, это обязательство по уставу.
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