Об этом пишет The New York Times .

"В позолоченном зале кремля Путин провел саммит Организации Договора о коллективной безопасности, которая является ответом России НАТО... ОДКБ отмечала 30-летие своего основания. Но то, что должно было быть праздничной встречей, быстро превратилось в демонстрацию изоляции господина Путина даже среди соседей России", – констатирует американское издание.

Газета отмечает, что президент Беларуси Александр Лукашенко, поддержавший войну Путина в Украине, но не отправивший туда войска, раскритиковал других членов альянса за недостаточную поддержку России и Беларуси перед лицом санкций Запада.

"Посмотрите, как монолитно голосует и действует Европейский Союз, – сказал Лукашенко, – Если мы расстанемся, нас просто раздавят и разорвут".

Лидеры четырех других членов ОДКБ - Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана - даже не упомянули Украину в своих выступлениях на саммите ОДКБ.

"Вторжение в Украину поставило эти страны в затруднительное положение, - заключает The New York Times. - Все они имеют тесные экономические и военные связи с Россией, но вторжение г-на Путина к суверенному соседу создает прецедент для стран, стремящихся диверсифицировать свою внешнюю политику вне Москвы".

В ответ на это российский диктатор Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил , что не видит непосредственной угрозы для РФ из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

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