Саммит "Нормандской четверки" и ситуация на Донбассе: Зеленский провел видеоконференцию с Меркель и Макроном

Об этом передает пресс-служба ОПУ.

"Глава Украинского государства поблагодарил ФРГ и Франции за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное участие в переговорах в нормандской формате до сих пор, выразив надежду на такое же активное участие и в будущем", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования на Донбассе, а также подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

"Стороны отметили, что ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей по согласованных последовательных шагах, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира на Донбасс", - говорится в сообщении.

Лидеры государств обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в нормандском формате.

Зеленский рассказал собеседникам о ситуации с безопасностью на востоке страны.

"Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита "Нормандской четверки", - говорится в сообщении.

Меркель и Макрон пообещали поставить эти вопросы во время своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

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