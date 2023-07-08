Саммит НАТО в Вильнюсе - точно не то событие, которое может привести к приглашению Украины в Альянс, - Портников

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"У меня нет абсолютно никаких ожиданий от саммита НАТО в Вильнюсе. Очевидно, что это точно не то событие, которое может привести к приглашению Украины в Альянс. В принципе никто на этом не настаивал из сторонников евроатлантической интеграции Украины. Есть другая ситуация, которая связана с тем, что Вильнюсский саммит должен разработать логистику евроатлантической интеграции Украины, то есть определенные шаги, которые должны осуществить и Украина, и страны НАТО, чтобы это приглашение стало возможным. Это могут быть разные шаги, не только военного, но и политического характера. Эти шаги могли бы включать констатацию тех моментов, которые могут сделать вступление Украины в Альянс реальным. Я думаю, что эта логистика будет разработана и может быть представлена во время Совета Украина – НАТО", - сказал журналист.

Виталий Портников отметил, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украина может получить приглашение в Североатлантический союз.

"Мы говорим о том, может ли Украина стать членом НАТО во время войны, а о том, что она может быть приглашена в Альянс во время войны – это уже другой вопрос. Возможно, что касается приглашения, может быть достигнут консенсус. А может ли Украина получить гарантии безопасности на время пока не присоединится к НАТО? Это тоже разговор, который может привести к какому-то консенсусу, работе сторон. А если Украина может получить гарантии безопасности, то как они должны выглядеть в условиях, когда Украина остается в конфликте с Российской Федерацией? Ответы на эти вопросы и начнут обсуждаться на саммите в Вильнюсе", - подчеркнул Портников.