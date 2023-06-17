Саммит НАТО в Вильнюсе будет учитывать ход контрнаступления ВСУ, - Фейгин
Деятель российской оппозиции, бывший депутат Госдумы Марк Фейгин считает, что Путину сейчас нужно доказать, что на линии фронта никто не может наступать
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"С декабря прошлого года шли разговоры о большом наступлении войск РФ. И когда пришел в январе Герасимов, то сказали: уже все, они теперь покажут. Чем это закончилось? Россиянам в этой ситуации надо доказать, что украинцы тоже не смогут наступать. Что и ВСУ не смогут осуществить масштабное контрнаступление, а только взять какие-то села, и это все закончится в течение месяца или даже недели. Но союзники помогают Украине, а Путину важно идеологически, публично, политически показать, что не только армия РФ не способна на наступление, ведь ничего не достигла своим наступлением, а что украинская сторона тоже не сможет наступать. И дальше только переговоры и перемирие", - отметил Фейгин.
По словам оппозиционера, у Украины есть от 70 до 100 тыс. подготовленных, вооруженных, с тяжелым оружием резервов.
"Украина реально имеет резервы. Мы допускаем, что три армейских корпуса ВСУ сформированы. По разным оценкам, от 70 до 100 тыс. подготовленных, вооруженных, с тяжелым оружием резервов ВСУ, - то если их еще не применили на самых главных направлениях, на границе Донецкой и Запорожской областей, где довольно удачно происходит наступление ВСУ, все еще впереди. Напомню, в июле состоится саммит НАТО, который будет учитывать ход этого контрнаступления.А Путину сейчас нужно доказать, что никто не в состоянии наступать, что Россия захватила - то и оставьте", - добавил Фейгин.
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