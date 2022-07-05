Саммит НАТО в Мадриде "превзошел все ожидания", - Борис Джонсон

Об этом сообщает SkyNews.

По его словам, встреча западных лидеров "превзошла все ожидания" относительно сохранения единства и "будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Это должно "развеять миф о том, что западным демократиям не хватает сил для продолжительного кризиса", сказал он.

Премьер предупредил, что если российского Владимира Путина не остановить в Украине, он "найдет другие цели".

Он добавил, что он "гордится тем, что стоит рядом" с Финляндией и Швецией, которые получили приглашение присоединиться к НАТО. Две страны исторически оставались нейтральными, но подали заявку на присоединение к военному альянсу после вторжения России в Украину.

Напомним, в преддверии Финляндия и Швеция завершили переговоры с НАТО о вступлении в Альянс.

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