Саммит НАТО, ситуация на фронте и визит Макрона в Китай: Зеленский побеседовал с президентом Франции
Президент Владимир Зеленский побеседовал с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, темами, в частности, стали саммит НАТО в Вильнюсе, ситуация на фронте и усиление помощи Украине
Об этом Владимир Зеленский сообщил в телеграмме.
"Провел почти полуторачасовой разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Выразил благодарность за осуждение ужасной, бесчеловечной казни украинского воина российскими военными преступниками", - отметил глава государства.
В частности, президенты Украины и Франции обсудили недавний визит Эмманюэля Макрона в Китай, ситуацию на фронте и усиление поддержки страной.
"Также обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле этого года и его ожидаемые результаты, в частности, о необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до момента вступления нашей страны в Альянс. Отдельно уделили внимание реализации украинской формулы мира", - добавил Зеленский.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский двумя указами ввел новые санкции: в список, в частности, попали спортсмены Беларуси и РФ, а также дочь министра обороны Сергея Шойгу.
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