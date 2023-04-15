Об этом Владимир Зеленский сообщил в телеграмме.

"Провел почти полуторачасовой разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Выразил благодарность за осуждение ужасной, бесчеловечной казни украинского воина российскими военными преступниками", - отметил глава государства.

В частности, президенты Украины и Франции обсудили недавний визит Эмманюэля Макрона в Китай, ситуацию на фронте и усиление поддержки страной.

"Также обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле этого года и его ожидаемые результаты, в частности, о необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до момента вступления нашей страны в Альянс. Отдельно уделили внимание реализации украинской формулы мира", - добавил Зеленский.