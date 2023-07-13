Саммит НАТО подчеркнул поражение России в одной из главных целей войны в Украине, - ISW
Саммит НАТО в Вильнюсе показал, насколько далеко полномасштабное вторжение РФ отбросило Москву от начальных целей, ради которых начиналась агрессия против Украины
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Предотвращение расширения НАТО и удаление границ Североатлантического союза от России было одним из заявленных Кремлем целей перед вторжением в Украину. Кремль постоянно повторял эту цель в течение всей войны.
Отсутствие общего резонанса в российском информационном пространстве в связи с событиями на саммите НАТО, а также вступлением Финляндии в НАТО и согласием Турции утвердить протокол о вступлении в Альянс Швеции, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль потерпел и осознал эти поражения.
Многие российские источники сообщают о саммите НАТО бесстрастно и приглушенно, что несоразмерно с поразительным поражением, которое этот саммит на самом деле представляет для довоенных целей России.
Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс
11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходили на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимала Литва. Мероприятия проходили в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивали тысячи военнослужащих, небо защищали комплексы ПВО Patriot и NASAMS.
Во встречах принимали участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвовал украинский президент Владимир Зеленский.
11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.
Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".
Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.
Позже он также сообщил , что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.
Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".
В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию , в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.
Впоследствии Владимир Зеленский, изначально критиковавший решение саммита, признал , что в результате Альянс убрал какие-либо сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО – Россия больше не будет иметь шлагбаум перед дверью НАТО.
Подробнее о событиях на саммите НАТО смотрите в текстовом онлайне Еспресо.TV.
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