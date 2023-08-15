Об этом стало известно из опубликованного списка участников на сайте саммита.

Среди постоянных членов G20, ожидаемых на саммите, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава Евросовета Шарль Мишель, а также президенты Юн Сок Йоль (Южная Корея), Лула Да Силва (Бразилия), Си Цзиньпинь (Китай), Эмманюэль Макрон Франция), Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Джозеф Байден (США).

Кроме этого, в список участников включены премьер-министры Джастин Трюдо (Канада), Риши Сунак (Великобритания), Энтони Албаниз (Австралия), Фумио Кишида (Япония), Джордждо Мэлони (Италия), Нарендра Моди (Индия) и канцлер. Германии Олаф Шольц.

К тому же на саммит в Нью-Дели в качестве гостей пригласили представителей Аргентины, Индонезии, Мексики, Саудовской Аравии, ЮАР, Бангладеша, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании, ОАЭ, а также российского президента Владимира Путина.

На сайте отмечается, что 18-й саммит глав государств и правительств G20 в Нью-Дели станет кульминацией всех предыдущих процессов и встреч, проводимых в течение года между министрами, чиновниками и гражданским обществом.

"В завершение саммита в Нью-Дели будет принята Декларация лидеров G20, отмечающая приверженность лидеров к приоритетам, оговоренным и согласованным во время соответствующих встреч министров и рабочих групп", - говорится в сообщении.