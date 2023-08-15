Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Саммит лидеров G20: Индия позвала Путина, Зеленского среди приглашенных нет

Саммит лидеров G20: Индия позвала Путина, Зеленского среди приглашенных нет

15 августа, 2023 вторник
13:50
Мир G20

На саммите Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, присутствует президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины

Об этом стало известно из опубликованного списка участников на сайте саммита.

Среди постоянных членов G20, ожидаемых на саммите, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава Евросовета Шарль Мишель, а также президенты Юн Сок Йоль (Южная Корея), Лула Да Силва (Бразилия), Си Цзиньпинь (Китай), Эмманюэль Макрон Франция), Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Джозеф Байден (США).

Кроме этого, в список участников включены премьер-министры Джастин Трюдо (Канада), Риши Сунак (Великобритания), Энтони Албаниз (Австралия), Фумио Кишида (Япония), Джордждо Мэлони (Италия), Нарендра Моди (Индия) и канцлер. Германии Олаф Шольц.

К тому же на саммит в Нью-Дели в качестве гостей пригласили представителей Аргентины, Индонезии, Мексики, Саудовской Аравии, ЮАР, Бангладеша, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании, ОАЭ, а также российского президента Владимира Путина.

На сайте отмечается, что 18-й саммит глав государств и правительств G20 в Нью-Дели станет кульминацией всех предыдущих процессов и встреч, проводимых в течение года между министрами, чиновниками и гражданским обществом.

"В завершение саммита в Нью-Дели будет принята Декларация лидеров G20, отмечающая приверженность лидеров к приоритетам, оговоренным и согласованным во время соответствующих встреч министров и рабочих групп", - говорится в сообщении.

  • Накануне, 10 августа, мировые СМИ предполагали, что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.
Украина
Россия
Владимир Путин
Индия
саммит G20
Читайте также:
14 августа, 2023 понедельник
Директор Defense Express допускает, что публикация WSJ по поводу нового контрнаступления ВСУ в 2024 году связана с началом выборов в США
15 августа, 2023 вторник
Армия РФ масштабно атаковала Украину ракетами: попадание в Днепре, Львове, Луцке и Черкасчине, по меньшей мере трое погибших
14 августа, 2023 понедельник
Ночной удар РФ по Одессе: повреждены 296 домов, полностью разрушенный гипермаркет заявил о закрытии
Киев
+32°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.98
    Покупка 36.98
    Продажа 37.71
  • EUR
    Покупка 40.6
    Продажа 41.65
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
15 августа
14:13
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:05
OPINION
Партии "Слуг народа" гаплык пришел уже. Высокому рейтингу президента осталось немного
14:03
Оккупанты в Энергодаре запрещают выдавать жителям лекарства без российского паспорта, - мэр
13:43
Ученые обнаружили новый продолжительный симптом COVID
13:41
COVID-19
Ученые выяснили, что глаукома может зарождаться в кишечнике
13:37
Украинские военные летчики провели учения над Черным морем
Украинские летчики в условиях постоянных обстрелов наносят болезненные удары по тылам, командованию и логистике оккупантов, - Игнат
13:17
шпиён
Подозреваются в шпионаже в пользу России: в Британии задержаны трое граждан Болгарии
13:11
Центробанк РФ предпринял экстренный шаг, чтобы удержать рубль от падения
13:10
Обновлено
Армия РФ масштабно атаковала Украину ракетами: попадание в Днепре, Львове, Луцке и Черкасчине, по меньшей мере трое погибших
13:04
Алжир запретил фильм о Барби
12:47
Золотой глобус
Netflix заявила, что не будет транслировать "Золотой глобус" в 2024 году
12:47
ООН: за две недели августа Россия убила в Украине 48 мирных жителей, среди них двое детей
12:46
Эксклюзив
Ни один из пунктов пропуска на границе Украины с РФ и Беларусью не функционирует, - представитель ГПСУ Демченко
12:24
Масштабное хищение в облгазах: еще троим руководителям сообщили о подозрении
12:18
"Недопустимая эскалация": в Госдепе отреагировали на провокацию РФ по кораблю, направлявшемуся в порт Измаила
12:18
Воевали на стороне "ЛДНР": в Киеве двух боевиков приговорили к 15 годам заключения
12:16
Эксклюзив
Комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" осмотрела два корпуса из трех, блокированных сторонниками УПЦ МП
12:08
Tesla авто
Компания Tesla представила две новые более дешевые версии седана Model S и внедорожника Model X
12:04
OPINION
Хватит лгать себе и всем остальным
11:51
курская АЭС
Россияне готовят провокацию на Курской АЭС, запланирована эвакуация населения – Центр нацсопротивления
11:44
На Японию обрушился мощный тайфун: отменены авиарейсы, перекрыты дороги и железнодорожные пути
11:36
Эксклюзив
У Ирана нет возможностей для производства 20 тыс. "шахедов" для Сербии, - Згурец
11:35
В Киеве не планируют массовых мероприятий ко Дню Независимости
11:33
"Это больше, чем досадно": глава МИД Германии Бербок отменила рабочее турне в три страны из-за проблем с самолетом
11:24
РФ вывела в Черное море 7 кораблей, ракетоносителей среди них нет
11:22
Приложение "Дия"
В Дии расширили список регионов, где можно зарегистрировать недвижимость онлайн
11:14
Нина Южанина
Южанина: 20 налоговиков 16 дней пробыли в Вене во время войны и дня рождения главы ГНС
11:08
импорт электроэнергии
Украина на протяжении суток будет импортировать электроэнергию из Словакии, Польши и Молдовы
11:05
Число погибших на Гавайях в результате масштабных лесных пожаров достигло 99 человек
11:04
Обновлено
В Дагестане прогремел взрыв на АЗС: 35 погибших, более 80 пострадавших
10:57
Эксклюзив
За сутки россияне совершили 18 массированных обстрелов Авдеевки, - начальник городской ВА Барабаш
10:54
Раде предлагают декриминализировать порнографию в Украине
10:51
"Передал" оккупантам херсонский филиал Укрпошты: объявлено подозрение руководителю так называемого юротдела "Почта Херсон"
10:34
Удар ВСУ по командному пункту врага в Юрьевке: в больницу попали полсотни оккупантов
10:30
Обзор
Рубль идет вслед за российским кораблем, масштабный польский военный парад – месседж для Путина. Акценты мировых СМИ 15 августа
10:25
Меньше чем за неделю до выборов: в Эквадоре убили еще одного политика
10:18
Россияне в течение суток атаковали 15 областей Украины: 5 погибших, 38 раненых. Ситуация по регионам
10:10
Лукашенко
Лукашенко: Размещение ядерного оружия в Беларуси – адекватная реакция на милитаризацию Восточной Европы
10:07
Инфографика
Евро упал в цене: что с курсом валют 15 августа
10:04
OPINION
Безоглядная ненасытность правящего класса указывает на его неуверенность в Победе
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV