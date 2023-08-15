Саммит лидеров G20: Индия позвала Путина, Зеленского среди приглашенных нет
На саммите Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, присутствует президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины
Об этом стало известно из опубликованного списка участников на сайте саммита.
Среди постоянных членов G20, ожидаемых на саммите, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава Евросовета Шарль Мишель, а также президенты Юн Сок Йоль (Южная Корея), Лула Да Силва (Бразилия), Си Цзиньпинь (Китай), Эмманюэль Макрон Франция), Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Джозеф Байден (США).
Кроме этого, в список участников включены премьер-министры Джастин Трюдо (Канада), Риши Сунак (Великобритания), Энтони Албаниз (Австралия), Фумио Кишида (Япония), Джордждо Мэлони (Италия), Нарендра Моди (Индия) и канцлер. Германии Олаф Шольц.
К тому же на саммит в Нью-Дели в качестве гостей пригласили представителей Аргентины, Индонезии, Мексики, Саудовской Аравии, ЮАР, Бангладеша, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании, ОАЭ, а также российского президента Владимира Путина.
На сайте отмечается, что 18-й саммит глав государств и правительств G20 в Нью-Дели станет кульминацией всех предыдущих процессов и встреч, проводимых в течение года между министрами, чиновниками и гражданским обществом.
"В завершение саммита в Нью-Дели будет принята Декларация лидеров G20, отмечающая приверженность лидеров к приоритетам, оговоренным и согласованным во время соответствующих встреч министров и рабочих групп", - говорится в сообщении.
- Накануне, 10 августа, мировые СМИ предполагали, что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.
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