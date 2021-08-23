Саммит "Крымской платформы" должен разработать конкретные пути деоккупации Крыма, - Дуда

Об этом он сообщил на саммите "Крымской платформы" в эфире Еспресо.TV.



"Я хочу твердо заявить, что Польша не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. Мы не будем равнодушны к вопросу аннексии Крыма. Поскольку полякам тоже знакомо, что такое оккупация", - заявил Дуда



Он отметил, что решения, которые будут приняты на саммите "Крымской платформі" смогут убедить мировое сообщество в том, что нужно вместе бороться с последствиями нелегальной аннексии.



"Крымский полуостров является милитаризированным. Россия использует и широко применяет военную пропаганду среди молодежи. Нелегально проходят выборы и набор в войска РФ. Крым - это Украина. Это знают все, кто сегодня приехал в Киев", - добавил Дуда.



Президент добавил, что нужно привлекать внимание международного сообщества и к преследованиям и пыткам, к которым прибегает РФ в оккупированном Крыму.



"Крым - это Украина. И на другую агломерацию мы не согласны. Наша общая цель - конкретные действия от международного сообщества. Я убежден, что нам удастся совместно выработать конкретные пути деоккупации полуострова Крым. И я с уверенностью хочу отметить, что Польша есть и будет активным участником саммита "Крымской платформы", - отметил Дуда.

Напомним, 23 августа в Киеве начался первый саммит "Крымской платформы" - инициативы по деоккупации полуострова.

23 августа на учредительном саммите Крымской платформы президент Владимир Зеленский объявил о создании Офиса для координации по вопросам санкций и преодоления последствий оккупации полуострова.