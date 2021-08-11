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Саммит Крымская платформа: количество стран-участниц возросло до 38

11 августа, 2021 среда
15:14

Еще одна страна подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы, запланированном на 23 августа

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Количество участников учредительного саммита Крымской платформы только что возросло до 38. Еще один европейский партнер прислал подтверждение. Продолжаем работать над увеличением поддержки Крымской платформы и количества ее основателей", - сообщил Кулеба.

  • Напомним, первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Россия пытается давить на страны за участие в "Крымской платформе".
  • Во вторник, 10 августа, три европейских страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы, запланированном на 23 августа.

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Дмитрий Кулеба
Крымская платформа
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