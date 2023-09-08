После тяжелых ночных атак российских дронов в Киеве украинцы вместе с индийцами утром чествовали индийский флаг и праздновали День Независимости, исполняя индийские танцы и музыку, демонстрируя свою любовь к Индии и ее "мягкой силе". Индийцы ответили взаимностью 24 августа в День Независимости Украины. В то же время Нью-Дели сейчас готовится к саммиту G-20, туда прибудет плеяда лидеров из дальнего и ближнего зарубежья, однако не из Украины. Напомню, что на саммите будет присутствовать Россия.

Выходит, мы забыли роль украинцев в индо-советской дружбе, которую Россия безнаказанно узурпировала для удовлетворения своих национальных интересов. Вклад и роль всех 14 бывших советских республик не учитывается почему-то. Такое представление о постсоветском пространстве определяет позицию Индии по поводу российского вторжения, сопротивления Украины и мировой солидарности — относительно того, что сейчас становится предметом дискуссий.

В 2023 году Индия председательствует в G-20 и является ведущим глобальным игроком. С начала 21 века Индия преодолевает идеологические разногласия и работает с другими странами над созданием новой дорожной карты многосторонности, ориентируясь на ветер перемен. Некоторые принципы индийской внешней политики, такие как антиколониализм, внеблоковость и мультилатерализм, глубоко укоренены в истории и на протяжении десятилетий остаются неизменными, последовательными и проверенными временем. Эти принципы в сочетании с экономической мощью сделали Индию голосом Глобального Юга. Кроме традиционных вопросов реформы СБ ООН, раскола между Севером и Югом и международной финансовой системы, Индия отвечает на новые вызовы, участвуя в западной "Четверке", "Большой семерке", а также в незападных БРИКС и ШОС. Без сомнения, индийская политика тщательно выверена, впрочем, наблюдается та же двусмысленность и непоследовательность, которая была характерна для индийской дипломатической реакции на советские интервенции в Венгрию в 1956 году, Чехословакию в 1968 году и Афганистан в 1980 году. Ее нынешняя реакция на экспансию Путина мало чем отличается от реакции на доктрину Брежнева.

Есть узлы, которые необходимо развязывать. Россияноцентрическая политика Индии в отношении постсоветского пространства резко контрастирует с более прагматичной политикой в отношении США и Запада. Одержимость олдскульных дипломатов, как в Дели, так и в Киеве, игрой в треугольник любви-ненависти "Индия-Россия-Украина", а также "Украина-Индия-Пакистан" необходимо отбросить как инфантильный, устаревший багаж искаженной истории. Чтобы это изменить, потребуется много времени, политической воли и дипломатического креатива.

Пока Индия справляется с "украинским кризисом", оказывая гуманитарную помощь народу Украины, возобновляя консультации на уровне министерств иностранных дел и заявляя о приверженности Уставу ООН, дипломатическому разрешению споров, уважению территориальной целостности и суверенитета. Все помнят возглас премьер-министра Нарендры Моди – "Это не эпоха войны!" – к российскому президенту Путину на Самаркандском саммите ШОС осенью 2022 года. Несмотря на это, Индия не присоединилась к Западу во введении санкций против России, но продолжала покупать у нее сырую нефть и никогда публично не осуждала российскую агрессию. Хотя в ее заявлениях и упоминается о войне, агрессии и т.д., ни в одной из них Россию не называют агрессором. Реакция Индии на аннексию Крыма Россией в 2014 году и на полномасштабное вторжение похожа на реакцию правительства Нера на советскую интервенцию в Венгрию в 1956 году.

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Украинцы не могут соотнести свои ожидания от гуманистических традиций Индии с ее прагматическими подходами. Кто-то считает позицию Индии лицемерной, оппортунистической или позицией "сидящего на заборе". В то время как Индия покупает дешевую российскую нефть, перерабатывает ее и в конце концов продает западным странам, включая Украину. По данным Государственной таможенной службы Украины, Индия является главным экспортером нефти и нефтепродуктов в Украину в 2022 году, за ней следуют Литва и Болгария. Однако вопросы торговли нефтью, санкций против России и тому подобное могут открыть "ящик Пандоры", чего не хочет допустить ни Запад, ни Восток, ни Север, ни Юг.

Эксперты, лучше понимающие нейтралитет Индии, отмечают ее роль в обсуждении украинской мирной формулы из 10 пунктов в Копенгагене в июне прошлого года, а также в Джидде в июле вместе с 42 государствами. Эти 10 пунктов касаются глобальных экономических и энергетических вопросов; некоторые из них сосредоточены на Украине.

Глобальная политика и экономика нераздельны. Конфликты приводят к секьюритизации или рассмотрению всех вопросов через призму безопасности в двусторонней и многосторонней дипломатии. В этом контексте саммит G-20 возлагает на Индию международную политическую ответственность, а в топе его повестки будет Украина. 16 августа министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар объяснил, что Украина не приглашена, поскольку G-20 занимается экономическими вопросами, а не разрешением конфликтов, для чего существует СБ ООН. Действительно, постпандемический мир испытывает серьезные проблемы в сферах энергетики, продовольственной безопасности и здравоохранения. Однако Китай и Россия накладывают вето на резолюции, связанные с Украиной, в Совбезе ООН. К чему все это ведет? Присутствие России в G-20, независимо от того, насколько правильны формальные критерии, чтобы не пригласить Украину, означает примирение. Какая будет от этого польза для Индии, если в любом трехстороннем союзе с Россией или Китаем Индия всегда была и будет третьей силой.

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С начала войны президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к премьер-министру Индии Моди. В рамках саммита G-7 в Хиросиме Моди заверил, что сделает "все, что в его силах", чтобы помочь Украине. Таким образом, саммит G-20 является логической проверкой того, как Индия может помочь Украине. В прошлом году Индонезия пригласила Украину на саммит G-20 на Бали, где Зеленский представил свою Формулу мира по 10 пунктам, что стало исторической вехой.

Саммит G-20 имеет целью генерировать мягкие, тщательно сформулированные и приемлемые для всех заявления. На фоне сияния богемных кристаллов крупнейшей в мире люстры у Бхарата Мандапами, главном месте проведения саммита G-20, тускнеют надежды, что без Украины саммит G-20 станет прорывным в преодолении крупнейшего послевоенного цивилизационного кризиса. С другой стороны, с Украиной саммит имел бы тонкий баланс, за который ценят Индию; он мог бы возродить надежды и увенчаться успехом, которого Индия по праву заслуживает.

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Об авторе: Мридула Гош, киевский профессор кафедры международных отношений Национального университета "Киево-Могилянская академия"

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