Об этом Gazeta.ua рассказал дипломат, глава правления Фонда "Майдан иностранных дел" Олег Белоколос.

"Нам не нужно преувеличивать влияние таких международных мероприятий на ход событий в мире. Там будут решения рекомендательного характера. Для нас было бы неплохо, если бы на этом саммите мы увидели углубление международной изоляции России. Это было бы одновременно и подтверждением международной поддержки Украины в войне" , – сказал Белоколос.

Киеву важна не только политическая поддержка, но и экономическая, добавляет дипломат.

"Страны НАТО и ЕС уже ввели много санкций в отношении России. Но мы хотели бы, чтобы к этим ограничениям присоединились такие страны как Китай и Индия. Потому что они хотят воспользоваться войной и дешево получать энергоносители и другое сырье из РФ. Это очень недальновидно, и этим подрываются основы международного права. Фактически они финансируют путинский режим", – добавляет Белоколос.

Россия будет пытаться и дальше бить по энергетической инфраструктуре, поэтому важно предостеречь другие страны от продажи оккупантам вооружения.

"Политика Кремля зависит не от решений международных саммитов, а от тех ресурсов, которые есть у Путина. Поэтому нам была бы очень важна поддержка стран мира по запрету поставки агрессору вооружения", – говорит Белоколос.

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на Бали (Индонезия).

Президент РФ Владимир Путин не посетит саммит G20 , российскую делегацию на Бали возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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