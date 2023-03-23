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Саммит ЕС одобрил совместную закупку боеприпасов и ракет для Украины

23 мартa, 2023 четверг
20:36
война с Россией

Лидеры стран Евросоюза одобрили совместную закупку боеприпасов Украины, также они поддержали поставки ракет, если потребуется

Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.

"Принимая во внимание интересы безопасности и обороны всех государств-членов, Европейский Совет приветствует достигнутую в Раде договоренность о срочных поставках Украине боеприпасов класса "земля-земля" и артиллерийских боеприпасов, а также, если потребуется, ракет", - сказано в выводах Евросовета по Украине.

При этом в ведомстве уточнили, что такие поставки будут осуществляться путем совместных закупок и мобилизации соответствующего финансирования, в частности через Европейский фонд мира.

Также лидеры стран ЕС подтвердили свою приверженность введению новых ограничений против России и продолжению работы над лимитом цен на нефть страны-агрессора. Они поддержали создание спецтрибунала для РФ, рассматривающего преступления агрессии.

"Европейский совет вновь заявляет о полной поддержке ЕС создания международного механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией. Вместе с партнерами Европейский союз продолжит активизировать работу по использованию замороженных и иммобилизованных активов России для восстановления Украины", - отмечается в документе.

В то же время в Евросовете отметили активизацию работы с партнерами по противодействию ложным российским нарративам и дезинформации о войне.

В ведомстве поддержали усилия Украины по вступлению в Евросоюз и положительно оценили проведение необходимых реформ.

  • Напомним, 20 марта, стало известно, что большинство стран ЕС утвердило план поставки боеприпасов в Украину. Соглашение подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия.
  • Несколько стран не было в предыдущем списке участников проекта, однако лишь Венгрия официально заявила, что отказалась участвовать в приобретении 1 млн боеприпасов для Украины.
  • Польша и еще несколько стран не подписались под планом ЕС по снабжению боеприпасами в Украину. В Варшаве неподписание соглашения объяснили тем, что не завершены внутренние процедуры в стране.
  • Наконец, 22 марта к соглашению о совместных закупках присоединилась Испания, а 23 марта – Польша .

ЕС
нафта
помощь Украине
оружие для Украины
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