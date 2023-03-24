Саммит ЕС одобрил идею создания трибунала для России
Лидеры ЕС поддержали идею создания правового механизма, который привлечет российское руководство к ответственности за военные преступления против Украины
Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.
"ЕС твердо предан обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления, совершенные в связи с российской агрессией против Украины. В частности, путем создания надлежащего механизма для преследования преступления агрессии, который является предметом беспокойства всего международного сообщества. В этом контексте Европейский Совет приветствует договоренность о создании нового Международного центра по преследованию преступлений РФ против Украины", - говорится в сообщении.
- В четверг, 23 марта, президент Владимир Зеленский выступил в онлайн-формате на очередном заседании Европейского Совета, которое проходит в Брюсселе 23-24 марта.
- Ранее сообщалось, что лидеры ЕС одобрили совместную закупку и срочную поставку Украине боеприпасов класса "земля-земля" и артиллерийских боеприпасов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.99
Покупка 37.99Продажа 38.77
-
EUR
Покупка 40.54Продажа 41.43
- Актуальное
- Важное