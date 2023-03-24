Саммит ЕС одобрил идею создания трибунала для России

Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.

"ЕС твердо предан обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления, совершенные в связи с российской агрессией против Украины. В частности, путем создания надлежащего механизма для преследования преступления агрессии, который является предметом беспокойства всего международного сообщества. В этом контексте Европейский Совет приветствует договоренность о создании нового Международного центра по преследованию преступлений РФ против Украины", - говорится в сообщении.