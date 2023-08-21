Об этом пишет СNN.

Отмечается, что ранее Путин был привлекающей внимание фигурой. Однако после вторжения во Украину восприятие его в мире стало другим – он отсутствует на мировой политической арене.

Так, несмотря на установление связей с Китаем и Ираном, Путин остается на периферии. Важным аспектом также ситуация в Беларуси. При этом он ранее заявил, что не считает свое присутствие в БРИКС "важнее моего присутствия сейчас в России".

Однако неявка диктатора на саммит БРИКС красноречиво говорит об изоляции России – и об сужении горизонтов Путина, говорят в издании.

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Несмотря на вероятное разочарование из-за низкой явки африканских лидеров на саммит Россия - Африка, Москва все еще делает ставку в поддержку со стороны стран Африки, Латинской Америки и Азии, но теперь Путин потерял еще одну возможность продвигать свое видение, отмечает издание.

Кремль, тем временем, пытается доказать, что его отказ ехать на БРИКС не связан с ордером на его арест от Международного уголовного суда.

"Независимо от мотивов, неявка Путина на саммит не выгодна Москве. Но Россия настойчиво продолжает пиар-кампанию, представляющую Россию как решительное антиколониальное государство, поддерживающее более справедливый и равноправный мировой порядок", - говорится в статье.

Что известно о саммите БРИКС

Он пройдет с 22 по 24 августа. Ожидается, что на саммите будут присутствовать лидеры других членов экономического блока БРИКС – президент Южной Африки Сирил Рамафоса, лидер Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В середине апреля в ЮАР отмечали, что ордер на арест президента России Владимира Путина, изданный судом в Гааге, вонзает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

В конце мая в ЮАР заявили, что не будут отменять решений МКС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.

А 14 июля Сирил Рамафоса говорил, что Путин лично посетит саммит БРИКС. А затем президент ЮАР Рамафоса заявил, что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС.

Уже 19 июля стало известно, что Путин отказался лететь на саммит БРИКС в ЮАР из-за того, что его могут там арестовать по требованию МКС. Россию будет физически представлять глава МИД Сергей Лавров. Путин примет участие онлайн. В госдепе США назвали его "международным изгоем".

Впоследствии стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин лично примет участие во встрече лидеров стран БРИКС в ЮАР.