Сами по себе санкции войну не остановят, наибольший эффект будет ощутим через 9-12 месяцев, – экономист
Борис Кушнирук убежден, что за этот период мы увидим реальный обвал российской экономики
"Сотни тысяч людей уже имеют потери из-за того, что из России ушли те или иные компании, или у них нет сырья, продукции для производства", – сказал он в эфире Espreso.TV.
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Кушнирук подчеркнул, что также санкции могут ограничить возможности для ведения военных действий, особенно в плане технологий, которые могут быть использованы.
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"Однако санкционный режим начнет ощущаться с определенным промежутком времени, он будет иметь накопительный эффект. Наиболее ощутимый эффект будет ощутим через 9-12 месяцев", - подчеркнул экономист.
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