Самая влиятельная часть американского бизнеса считает, что санкции против России нужно усиливать, - Зеленский
Президент Украины обратился сегодня, 8 июня, к участникам инвестиционной конференции, организованной для обсуждения экономических перспектив нашего государства
Об этом Владимир Зеленский рассказал в ежедневном видеообращении.
По его словам, встреча была непубличной, но "очень весомой, мощной". Президент пригласил представителей западного бизнеса инвестировать в Украину.
Также Зеленский пообщался с участниками сообщества руководителей крупнейших американских компаний. "Это уже 133-й такой саммит, и в этом году он объединил ведущие силы глобального бизнеса, - рассказал президент. - Обсудили - как бизнес может помогать Украине выстоять. Призвал выходить с российского рынка и не поддерживать своими налогами эту войну".
"Для меня очень важно – увидеть, что в такой аудитории – а это, еще раз подчеркну еще раз, представители наиболее влиятельной части американского бизнеса – считают, что санкции против России нужно усиливать. Следовательно, было бы правильным для политиков услышать эту позицию. Ведущий бизнес и большинство в обществах Америки и Европы считают, что пока еще недостаточно давления на Российскую Федерацию для прекращения этой войны», – резюмировал Владимир Зеленский.
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