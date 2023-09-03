Самая успешная атака дронов по России, "хлопок" в Пскове и опасность для Крымского моста: где взрывалось у врага в течение недели

Больше о "хлопке" в России и на временно оккупированных территориях в недельном обзоре Еспресо.

Параллельные атаки на Москву и Брянск, пожар на заводе и режим "Ковер" в аэропортах

Фото: Андрей Воробьев у телеграмм

В частности, под утро понедельника, 28 августа министерство обороны РФ заявило о якобы атаке украинских беспилотников самолетного типа по объектам Брянской и Московской областей и их сбитии. Как будто два БпЛА были уничтожены над Брянской областью. Об уничтожении еще одного дрона в Люберецком районе Московской области заявлял мэр Москвы. О пострадавших и разрушениях речь не шла. Телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей писал, что дрон якобы был сбит в 5 км от Московского вертолетного завода имени Михаила Миля, расположенного в Люберцах.

Утром четверга, 31 августа Минобороны РФ в очередной раз обвинило Украину в атаке беспилотника по Московской области. Впоследствии такие же обвинения поступили только о Брянской области. Российские власти сообщали, что беспилотник якобы уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области. Мэр Москвы Собянин заметил, что дрон летел в направлении Москвы. Сообщалось о задержках рейсов в трех аэропортах столицы РФ - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". В первых двух власти якобы объявили о режиме "Ковер", который впоследствии отменили.

В пятницу, 1 сентября, россияне вновь заявили, что беспилотники якобы атаковали российский Курчатов и летели на Москву. Об атаке ранее написали губернатор Брянской области РФ Роман Старовойт и мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Брянской области Роман Старовойт заявил, что утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Он добавил, что якобы повреждены админздания и дома. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника в Москву. Однако в ГУР МО назвали это ложью, отметив, что в Люберцах (Московская область) после атаки БпЛА произошел пожар на заводе в результате прилета, там производят электронику для ракет. Кроме того, утром пятницы в московских аэропортах снова был введен режим "Ковер".

В течение недели власти Московской области несколько раз заявляли о беспилотниках в регионе, которые якобы сбивали ПВО. Из-за частых атак перебоям в работе подвергались столичные аэропорты, в области горел электронный завод. Параллельно с атаками на Москву о дроновых атаках сообщали власти Брянской области.

Кстати, из-за участившихся атак дронов представители малой авиации предстали перед трудностями во время полетов в Подмосковье, поскольку там начали глушить сигнал GPS, и теперь пилоты вынуждены искать новые способы ориентироваться во время полетов.

А российская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила, что спрашивала военных РФ, почему беспилотники долетают до Москвы, на что ей ответили, что тогда ПВО непрерывно будет стрелять по птицам.

Самая масштабная атака дронов в России и уничтоженные грузовые самолеты в Пскове

Фото: Скрин GUR

Министерство обороны России заявило, что утром 29 августа над Тульской областью были уничтожены беспилотники. Кроме того, днем еще один дрон был якобы сбит над акваторией Черного моря.

Сообщалось, что в ночь на 30 августа средствами ПВО якобы сбито 3 украинских БпЛА над территорией Брянской области – утром Россия обвинила Украину в атаке двумя беспилотниками по телебашне в Брянской области, также сообщили о взрыве в здании управления Следственного комитета РФ. Повторная атака в Брянской области произошла вечером 30 августа. Там ПВО якобы уничтожило два украинских беспилотника.

Той же ночью еще по одному беспилотнику ПВО словно "посадили" над Орловской, Калужской и Рязанской областями.

Вместе с тем, в ночь на 30 августа российская ПВО, по словам минобороны террористов, сбила беспилотник над территорией Ружского района Московской области.

Больше всего пострадал российский Псков, где местные жаловались на пожар и громкие звуки в районе аэродрома, а также автоматные очереди. Впоследствии сообщалось, что в ночь на 30 августа Псков атаковали 10-12 дронов, якобы отраженных средствами ПВО и стрелковым оружием. Кроме того, там возник пожар на площади 300 кв. м, горел резервуар с топливом. Ее удалось потушить только через несколько часов. Рейсы с аэродрома отменяли до четверга, 31 августа.

Минобороны РФ умолчало об атаке БпЛА на Псковском аэродроме, в то время как в ГУР подтвердили уничтожение по меньшей мере четырех грузовых самолетов Ил-76. Как впоследствии стало известно, в результате атаки в Пскове были повреждены 4 тяжелых военно-транспортных самолета Ил-76. А местные власти заявили о работе ПВО.

Очередная борьба с неизвестным объектом в небе над Псковом продолжилась в ночь с 31 августа на 1 сентября. Губернатор области Михаил Ведерников сообщал, что якобы работает ПВО, и объект пытаются нейтрализовать.

Кроме того, в пятницу, 1 сентября, российское Минобороны заявило, что Украина якобы по меньшей мере дважды запустила дроны на территорию РФ в Белгородской области. Сначала, как заявлял губернатор Вячеслав Гладков, в Корочанском районе и Яковлевском городском округе якобы сработала система ПВО и уничтожила две воздушные цели. Во время второй атаки, по версии террористического министерства, якобы был перехвачен еще один украинский БпЛА.

Утром воскресенья, 3 сентября, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков снова заявил, что Вооруженные Силы Украины атаковали регион, в результате чего якобы разрушены дома. Под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших в результате вероятной атаки нет.

Атаки в Крыму и установленные оккупантами баржи для защиты Крымского моста

В ночь вторника, с 29 на 30 августа, в России произошла предположительно самая масштабная атака беспилотников – сразу в шести областях, в которой РФ обвинила Украину. Тогда сообщалось, что российское ПВО якобы сработало в Московской, Рязанской, Калужской, Брянской, Псковской и Орловской областях. В целом же не только ночь на 30 августа была неспокойной в России, беспилотники продолжали звучать над российскими городами в течение недели.

Фото: Партизанское движение "Атеш"

В понедельник, 28 августа минобороны РФ заявило, что над территорией временно оккупированного Крыма ПВО якобы сбила два украинских разведывательных дрона на севере и западе полуострова.

В ночь на 30 августа, во время самой масштабной атаки в России, назначенный оккупантами "губернатор" Севастополя Михаил Разважаев сообщил о якобы атаке беспилотников с Черного моря.

Уже вечером среды, 30 августа, российская ПВО якобы сбила крылатую ракету над временно оккупированным Крымом. От обломков ракеты якобы загорелась трава в поле, на месте работали сотрудники МЧС.

В субботу в России заявили, что в ночь на 2 сентября была совершена очередная атака морскими беспилотниками на Крымский мост полупогружающимся безэкипажным катером. По информации окупантов, морской беспилотник был "вовремя обнаружен и уничтожен" в акватории Черного моря. Впоследствии сообщалось о еще двух атаках "беспилотными катерами", и в обоих случаях дроны якобы были уничтожены. Однако движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Оккупанты в Крыму заявляли о сбитии дронов и ракет. А из-за панического страха потерять Крымский мост установили баржи, чтобы оградить его от атак морскими беспилотниками.

Отметим, что 30 августа с помощью спутниковых снимков стало известно, что российские кафиры установили баржи для защиты Крымского моста от морских дронов. Их установили южнее Крымского моста, на глубине 2-4 метра, вероятно, их просто частично затопили. российские оккупанты запретили владельцам маломерных судов выходить в море на расстояние более 1 километра от порта Федосии, во временно оккупированном Крыму. Таким образом, оккупанты отреагировали на успешные впечатления российских объектов в регионе.

Мнения экспертов

Во время масштабной атаки дронов в ночь на 29 августа силы и средства ПВО не смогли сбить беспилотники, на аэродроме "Псков" уничтожили несколько военно-транспортных Ил-76, ведь они направлены на защиту Москвы. К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, говорится в отчете ISW.

Ударом дронами по аэропорту Пскова было уничтожено годовое производство самолетов Ил-76 для ВС РФ. Как рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков, после ударов дронами по аэропорту Пскова было выведено из строя 5,5% от общего количества самолетов Ил-76 в РФ.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что россияне используют транспортную авиацию для переброски личного состава, сил, средств и вооружения.

Вместе с тем, военный эксперт Иван Киричевски отметил, что россияне большинство систем ПВО стянули на линию фронта, поэтому для украинцев складывается уникальная ситуация, чтобы результативно прокладывать маршруты для дронов. Что касается летевших на Псков беспилотников, то российская ПВО на радиолокаторах их не увидела, поэтому и удалось накрыть такой важный стратегический объект в РФ.

"По моему мнению, дроны в Псков залетали не через территорию Беларуси, а обошли ломаным маршрутом, эдакой змейкой, и это были именно дроны-камикадзе. На территории Беларуси есть очень много белорусской ПВО, которая объединена в единую систему так называемого союзного государства. Соответственно, нельзя считать, что территория Беларуси, там где могли летать наши дроны, для российских зенитчиков сплошное белое пятно. К тому же большинство систем ПВО россияне стащили, чтобы прикрывать свои войска вблизи линии фронта", - прокомментировал военный эксперт Defence Express .

У Зеленского заявили, что количество ударов БпЛА по России будет расти, а недавние такие атаки свидетельствуют о том, что война в Украине постепенно переносится на территорию РФ.

Кроме того, Зеленский заявил о "дожимании" РФ в Крыму. "Политически дожать" от президента можно расшифровать как то, что из Крыма просто нужно сделать остров. Тогда политическое решение РФ будет самым реальным, считает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. То есть речь идет о прерывании цепочек поставок вооружений, техники и личного состава в Крым.

Британская разведка сообщила, что Россия использует физический барьер, ПВО и ряд других средств для защиты Крымского моста в надежде защитить его от новых украинских атак. Вместе с тем ВМС посоветовали россиянам для того, чтобы надежно защитить незаконно построенный Крымский мост, затопить все свои суда Черноморского флота. Так они также сохранят жизнь своих военных.

По словам начальницы Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, в ночь на 2 сентября россиянам снова пригрезилась "атака неизвестными беспилотниками" на Крымский мост. На самом же деле оккупанты таким образом пытаются напрягать ситуацию.