Самая тяжелая ситуация по области на восточном направлении Запорожья, граничащем с зоной ООС, — председатель Запорожской ОВА
Александр Старух отметил, что больше всего страдают города, расположенные в восточном направлении от города Гуляйполе и далее по направлению к Донецкой области
"На этом направлении самые большие бои, там самые большие обстрелы и соответственно наихудшая гуманитарная ситуация, потому что часть людей не могла, или не хотела уехать, поэтому они в тяжелой ситуации сейчас", - сказал Старух в эфире Еспресо.
Глава Запорожской ОВА добавил, что по самому Запорожью также продолжаются ракетные обстрелы, однако ситуация контролируется войсками ВСУ: "Уже полтора месяца наши ребята держат рубежи. Надеемся, скоро украинские войска пойдут в наступление и освободят украинские территории, захваченные российским врагом".
- Добавим, что российские оккупационные войска на временно оккупированных территориях Запорожья используют террористические методы, отбирая у местных их собственность, распространяя фейки о желании граждан войти в состав РФ и возвращая "советское прошлое"
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