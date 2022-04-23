Самая тяжелая ситуация по области на восточном направлении Запорожья, граничащем с зоной ООС, — председатель Запорожской ОВА

"На этом направлении самые большие бои, там самые большие обстрелы и соответственно наихудшая гуманитарная ситуация, потому что часть людей не могла, или не хотела уехать, поэтому они в тяжелой ситуации сейчас", - сказал Старух в эфире Еспресо.



Глава Запорожской ОВА добавил, что по самому Запорожью также продолжаются ракетные обстрелы, однако ситуация контролируется войсками ВСУ: "Уже полтора месяца наши ребята держат рубежи. Надеемся, скоро украинские войска пойдут в наступление и освободят украинские территории, захваченные российским врагом".

Добавим, что российские оккупационные войска на временно оккупированных территориях Запорожья используют террористические методы, отбирая у местных их собственность, распространяя фейки о желании граждан войти в состав РФ и возвращая "советское прошлое"

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