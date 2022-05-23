Самая тяжелая боевая ситуация на Донбассе, но ВСУ и там ходят в контратаки, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается уничтожить все живое на Донбассе
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"Самая тяжелая боевая ситуация сейчас на Донбассе - Бахмут, Попасная, Северодонецк. На этом направлении окупанты сосредоточили наибольшую активность на это время. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все, все живое, буквально", - сказал президент.
Зеленский добавил, что никто не разрушал Донбасс так, как это делают российские военные.
"Я благодарен всем нашим воинам, которые держат позиции и имеют храбрость контратаковать", - подытожил он.
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