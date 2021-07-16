Самая теплая ночь за 141 год: в Киеве обновлен очередной температурный рекорд
Ночь на пятницу, 16 июля, в Киеве стала самой теплой за всю историю наблюдений с 1881 года
Об этом сообщает центральная геофизическая обсерватория.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на 16 июля в Киеве оказалась самой теплой за 141 год", - говорится в сообщении.
Как отмечается, минимальная температура сегодня не опустилась ниже 24,4 ° С, что на 2,4 ° С теплее, чем это было в 2001 году.
- Напомним, в Киеве ночь на 15 июля была самой теплой за 140 лет.
- Среда, 14 июля, оказалась самым жарким в Чернигове днем за 70 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.33
- Актуальное
- Важное