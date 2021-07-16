Самая теплая ночь за 141 год: в Киеве обновлен очередной температурный рекорд

Об этом сообщает центральная геофизическая обсерватория.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на 16 июля в Киеве оказалась самой теплой за 141 год", - говорится в сообщении.

Как отмечается, минимальная температура сегодня не опустилась ниже 24,4 ° С, что на 2,4 ° С теплее, чем это было в 2001 году.

Напомним, в Киеве ночь на 15 июля была самой теплой за 140 лет.

Среда, 14 июля, оказалась самым жарким в Чернигове днем за 70 лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb