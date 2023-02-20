Самая сложная задача Запада в Украине: убедить Путина в том, что он проиграет
Это заглавие редакционной статьи CNN, сопровождаемое ироническим подзаголовком: "Успехов в этом"
Все более четко определяется стратегия геополитической психиатрии для бункерного деда. Перевод с официального языка на обычный…
Этап первой стратегии: НАТО перестал бояться быть "стороной конфликта", и демонстрирует готовность участвовать в войне вплоть до полного поражения Москвы.
"Россия проиграла – она проиграла стратегически, оперативно и тактически", – заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
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"Путин должен понять, что он не может победить", — генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснял партнерам причину быстрой передачи оружия и боеприпасов украинским силам.
Фактически весь прогрессивный мир превратился в коллективного психиатра для одного маниакального шизофреника. Кстати, шизофрения, то есть раздвоение личности, объясняет, почему у фюрера так много двойников.
Вашингтон делает все возможное, чтобы продолжать оказывать давление на Москву, чтобы повлиять на стратегические расчеты Путина, — это уже Джулианна Смит, посол США в НАТО.
В преддверии годовщины вторжения мордора в Украину Белый Дом даже запланировал антипутинское турне по Европе: вице-президент Камала Гаррис отправится на Мюнхенскую конференцию по безопасности, а президент Джо Байден посетит Польшу. Цель — предложить самое эффективное руководство Североатлантическим альянсом со времен окончания холодной войны.
Этап второй: здесь снова речь пойдет о т.н. "мирные переговоры", но никакой "измены" нет.
Политическая унитарность будет подтверждена ВСУ на поле боя. При этом, эксперты говорят о "месяцах кровопролитных боев"
Конфликт завершится "разрешением путем переговоров", — говорит бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Собственно, ничего нового, но Петреус на этот раз добавил одно условие: переговоры должны состояться только тогда, когда Путин поймет: война нежизнеспособна на поле и на внутреннем фронте. Фактически речь идет о переговорах на условиях Альянса и Украины. Это, де-факто, главная позиция Белого Дома на сегодня, хотя в медиа можем увидеть других "расхристанных" месседжей.
Лидерство Байдена обеспечило единство и устойчивость НАТО. Эта унитарная позиция Старого и Нового Света, по мнению американцев, будет постепенно переформатировать мышление Путина.
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Политическая унитарность будет подтверждена ВСУ на поле боя. При этом эксперты говорят о "месяцах кровопролитных боев". "Украинцы устроят Путину стратегический провал. И это создаст много проблем для тех, кто поддерживает это нечестивое вторжение в будущем", – говорит заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, намекая на Китай.
Фактически весь прогрессивный мир превратился в коллективного психиатра для одного маниакального шизофреника. Кстати, шизофрения, то есть раздвоение личности, объясняет, почему у фюрера так много двойников.
Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel
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