Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Луганщине остаются три направления фронта - это Белогоровка, Кременная и Сватово. Самая сложная ситуация - у Кременной. С обеих сторон сконцентрированы мощные силы, линия фронта фактически остается без изменений. В районе Белогоровки наши ребята в обороне. В направлении Сватово есть определенное продвижение ВСУ" , – отметил Власенко.

По его словам, за последние недели на линию столкновения прибыло большое количество подразделений армии РФ.

"Руководство так называемой ЛНР получило задачу улучшить логистику и показатели по мобилизации. В ближайшее время будем иметь новую волну террора относительно местного населения. Снова будут ловить мужчин и загонять в военкоматы. "Хлопок" ломает логистику оккупационных войск на Луганщине. Удары были по скоплению живой силы врага и технике в Кадиевке, Алчевске, Брянке и Рубежном", - подчеркнул Власенко.

Российская Федерация создает условия для начала наступательной операции в ближайшие месяцы. Наступление может произойти в Луганской области

ВСУ отразили атаки вражеских войск в районах 13 населенных пунктов. В подразделениях российских войск прослеживается неверие в правильности решений военно-политического руководства и истощение от интенсивности боев.

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