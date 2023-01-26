Самая сложная ситуация с энергией сейчас во Львовской, Винницкой, Одесской и Киевской областях
Владимир Зеленский сообщил, что в результате российских обстрелов Украины 26 января, самая сложная ситуация с энергией сложилась во Львовской, Винницкой, Одесской и Киевской областях
Об этом он сообщил в вечернем обращении .
Зеленский также подчеркнул, что в настоящее время ограничения действуют в большинстве регионов.
"По состоянию на данный момент ограничение поставок электричества есть в большинстве наших регионов. Самая сложная ситуация - в Одесской, Львовской, Винницкой и Киевской областях", - сказал президент.
- В четверг, 26 января, Россия атаковала Украину ракетами. В направлении Киева противовоздушная оборона сбила более 20 ракет. По состоянию на 15.00 известно об 11 погибших в этот день.
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