Самая популярная южнокорейская K-pop-группа BTS приостанавливает деятельность: музыканты пойдут в армию

Об этом представители группы сообщили в заявлении Sky News.

В Южной Корее военная служба обязательна для всех здоровых мужчин в возрасте от 18 до 28 лет. Исключение составляют спортсмены, музыканты и танцоры. В 2020 году для BTS сделали отсрочку службы, но сейчас объявили, что все участники группы будут служить.

Как заявил представитель лейбла Big Hit Music, участники BTS "имеют честь служить" своей стране. Поэтому участники группы – PМ (Ким Намджун), Джина (Ким Сокджин), Шуги (Мин Юнги), Джей-Хоупа (Чон Хосок), Чимина (Пак Чимин), Ви (Ким Техьон), Чонгука (Чон Чонгук) – вернутся к творческой деятельности "приблизительно в 2025 году".

В Южной Корее военная служба длится от 18 до 21 месяца. Для спортсменов, музыкантов и танцоров, завоевавших самые высокие награды на соревнованиях, повышающих престиж страны, делаются исключение. В 2020 году парламент Южной Кореи принял законопроект, позволивший звездам K-pop, таким как BTS, отложить верхний возрастной предел для военной службы до 30 лет. Сейчас продолжаются переговоры о том, должны ли участники группы служить. Однако в их заявлении отмечается, что они "движутся вперед с планами" выполнить свой долг.

Южнокорейская группа BTS была основана в 2013 году. Группа также известна под названием Bangtan Boys. Участники группы принимают участие в написании музыки и текстов для большинства своих песен.

Группа пользуется большой популярностью. Ребята появились на обложке журнала TIME "как лидеры следующего поколения" и попали в списки "25 самых влиятельных людей в интернете" (2017-2019) и "100 самых известных людей мира" (2019). В 2018 году корейская редакция этого журнала назвала их "самыми влиятельными персонами в Корее".

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