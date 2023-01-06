Самая популярная газета Ирландии поздравила с Рождеством на украинском языке
Наиболее популярная ирландская ежедневная газета Irish Independent опубликовала редакционное поздравление с Рождеством на украинском языке для граждан нашей страны, проживающих в Ирландии
Об этом идет речь на сайте Irish Independent.
Когда вы прибыли сюда, наша страна наверняка казалась вам пустым листом. Мі попробовали написать на нем слова "Добро пожаловать". Теперь наше задание - сделать так, чтобі ві єто почувствовали. Надеемся, нам удалось передать хоть немного тепла и чувства причастности с момента вашего прибытия", - говорится в редакционном тексте под названием "Рождественское послание украинцам в Ирландии".
Авторы также вспоминают о "героическом духе" и "храбрости" украинцев и отметили, что наши граждане показали миру, "что грубая сила не может победить нацию с такой сильной любовью к собственному народу, в сознании которого так глубоко живет чувство собственной земли, собственного места".
В тексте издание отмечает, что "ощущение надежды и спасения проникает во все рождественские традиции, независимо от того, где и на каком языке празднуют Рождество".
"Рядом с нашими рождественскими елками, украшенными огоньками, вы будете вспоминать свой "дидух", рождественский сноп из колосьев, который так красноречиво напоминает о ваших древних предках и символизирует благосостояние и изобилие. Как и мы, вы будете чувствовать присутствие предков еще острее, вспоминая все что они отдали ради нас и за что мы можем быть благодарны", - добавляет в поздравлении.
- 7 декабря стало известно, что человеком года по версии американского издания TIME стал президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины", которій не сбежал, а "бросился с оружием защищать свои города от захватчиков, вооруженных танками и ударными вертолетами".
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