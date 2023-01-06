Об этом идет речь на сайте Irish Independent.

Когда вы прибыли сюда, наша страна наверняка казалась вам пустым листом. Мі попробовали написать на нем слова "Добро пожаловать". Теперь наше задание - сделать так, чтобі ві єто почувствовали. Надеемся, нам удалось передать хоть немного тепла и чувства причастности с момента вашего прибытия", - говорится в редакционном тексте под названием "Рождественское послание украинцам в Ирландии".

Авторы также вспоминают о "героическом духе" и "храбрости" украинцев и отметили, что наши граждане показали миру, "что грубая сила не может победить нацию с такой сильной любовью к собственному народу, в сознании которого так глубоко живет чувство собственной земли, собственного места".

В тексте издание отмечает, что "ощущение надежды и спасения проникает во все рождественские традиции, независимо от того, где и на каком языке празднуют Рождество".

"Рядом с нашими рождественскими елками, украшенными огоньками, вы будете вспоминать свой "дидух", рождественский сноп из колосьев, который так красноречиво напоминает о ваших древних предках и символизирует благосостояние и изобилие. Как и мы, вы будете чувствовать присутствие предков еще острее, вспоминая все что они отдали ради нас и за что мы можем быть благодарны", - добавляет в поздравлении.

7 декабря стало известно, что человеком года по версии американского издания TIME стал президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины", которій не сбежал, а "бросился с оружием защищать свои города от захватчиков, вооруженных танками и ударными вертолетами".

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