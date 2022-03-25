Самая популярная газета Ирландии Irish Independent опубликовала главную статью на украинском - впервые в истории не на ирландском или английском языке

Об этом говорится в телеграмм-канале Верховной Рады .



"Впервые за время своего существования самая популярная газета Ирландии Irish Independent опубликовала главную редакционную статью на другом языке, чем ирландский или английский", - отметили в сообщении.

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