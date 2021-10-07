"Самая низкая точка отношений со времен холодной войны": Столтенберг объяснил высылку НАТО российских дипломатов
Отношения между НАТО и Российской Федерацией по состоянию на сейчас находятся на самой низкой точке со времен окончания холодной войны из-за поведения России
Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ .
"Отношения между НАТО и Россией находятся на самом низком уровне со времени окончания холодной войны. Причина тому - российское поведение. Мы видели агрессивные действия, в частности против Украины, также значительное военное наращивание, нарушение важных соглашений в области контроля над вооружениями", - сказал Столтенберг.
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Он подтвердил решение НАТО выслать восемь российских дипломатов из состава миссии при Альянсе в результате действий, которые несовместимы с дипломатическим статусом.
"Решение было сделано исходя из данных разведки. Потому что они были незаявленными офицерами российской разведки. Мы видели увеличение случаев российских вредных воздействий, Поэтому мы должны действовать", - сказал руководитель Альянса.
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