"Самая низкая точка отношений со времен холодной войны": Столтенберг объяснил высылку НАТО российских дипломатов

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ .

"Отношения между НАТО и Россией находятся на самом низком уровне со времени окончания холодной войны. Причина тому - российское поведение. Мы видели агрессивные действия, в частности против Украины, также значительное военное наращивание, нарушение важных соглашений в области контроля над вооружениями", - сказал Столтенберг.



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Он подтвердил решение НАТО выслать восемь российских дипломатов из состава миссии при Альянсе в результате действий, которые несовместимы с дипломатическим статусом.

"Решение было сделано исходя из данных разведки. Потому что они были незаявленными офицерами российской разведки. Мы видели увеличение случаев российских вредных воздействий, Поэтому мы должны действовать", - сказал руководитель Альянса.

