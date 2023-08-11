"Самая низкая коррупция": воровать в условиях моновласти стали больше, тупее и наглее
Я, кажется, единственный, кто делал в последнее десятилетие (вместе с институтом профессора Бураковского) комплексное исследование украинской коррупции
Поэтому мне проще всего оценить искренность министра финансов, когда он говорит о "низшей коррупции".
У нас безумный регресс по сравнению с постмайданной властью в вопросах транспарентности власти (где мы уже были в 2018 году среди мировых лидеров).
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И безумный регресс в экономических результатах работы госпредприятий (ярчайшее подтверждение воровства власти). И нескрываемый регресс в некоторых других ключевых отраслях, где Порошенко-Яценюку-Гройсману удалось практически искоренить коррупцию — например, возврат НДС).
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И невиданные пор злоупотребления в оборонке (миллиард баксов на оружие, заплаченный полтора года назад авансом, за который не поставили даже ржавого гвоздя, помните?)
Я здесь могу многое перечислять, но факт остается фактом — министр финансов откровенно и позорно лжет. Что, пожалуй, самое первое и самое важное условие принадлежности к зеленой команде.
PS Единственное изменение к лучшему: НАБУ Кривоноса работает эффективнее НАБУ Сытника. Но, учитывая традиционное шефство над органом американцев, это вряд ли можно отнести в актив власти. Возможно, и наоборот: свидетельствует, что воровать в условиях моновласти стали больше, тупее и наглее.
Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.
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