Самая мощная ракета Илона Маска Starship получила разрешение на запуск 17 апреля
Федеральное управление гражданской авиации США удовлетворило запрос компании SpaceX на летные испытания сверхтяжелой ракеты Starship
Об этом сообщает CNN.
Запуск новой ракеты планируется со стартовой площадки SpaceX в Техасе в понедельник, 17 апреля, между 7 и 10:05 утра по киевскому времени.
"После комплексного процесса оценки лицензии FAA определило, что SpaceX отвечает всем требованиям по безопасности, экологии, политике, полезной нагрузке, интеграции воздушного пространства и финансовой ответственности", - говорится в заявлении агентства.
Отмечается, что во время первого полета ракета достигнет орбитальной скорости и преодолеет примерно 150 миль (240 км) над поверхностью Земли на высотах, которые считаются открытыми. Ракетный ускоритель будет выброшен в океан вскоре после старта, однако в предстоящих полетах SpaceX планирует восстановить его.
По плану компании уже во время второго полета Starship совершит почти один полный круг вокруг планеты, завершив свой полет приземлением у Гавайев.
- 7 апреля Маск анонсировал , что готовится первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, разрабатываемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс.
- 11 февраля 2022 года Маск представил обновленную версию космического корабля Starship, который, по его словам, совершит революцию в космических полетах.
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