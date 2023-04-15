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Самая мощная ракета Илона Маска Starship получила разрешение на запуск 17 апреля

15 апреля, 2023 суббота
05:59
Технологии

Федеральное управление гражданской авиации США удовлетворило запрос компании SpaceX на летные испытания сверхтяжелой ракеты Starship

Об этом сообщает CNN.

Запуск новой ракеты планируется со стартовой площадки SpaceX в Техасе в понедельник, 17 апреля, между 7 и 10:05 утра по киевскому времени.

"После комплексного процесса оценки лицензии FAA определило, что SpaceX отвечает всем требованиям по безопасности, экологии, политике, полезной нагрузке, интеграции воздушного пространства и финансовой ответственности", - говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что во время первого полета ракета достигнет орбитальной скорости и преодолеет примерно 150 миль (240 км) над поверхностью Земли на высотах, которые считаются открытыми. Ракетный ускоритель будет выброшен в океан вскоре после старта, однако в предстоящих полетах SpaceX планирует восстановить его.

По плану компании уже во время второго полета Starship совершит почти один полный круг вокруг планеты, завершив свой полет приземлением у Гавайев.

  • 7 апреля Маск анонсировал , что готовится первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, разрабатываемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс.
  • 11 февраля 2022 года Маск представил обновленную версию космического корабля Starship, который, по его словам, совершит революцию в космических полетах.
Илон Маск
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