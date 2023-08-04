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Самая масштабная шпионская сеть: в Польше задержан подозреваемый в разведке и пропаганде в пользу РФ

4 августа, 2023 пятница
13:24
Криминал

В Польше задержан 16-й подозреваемый член российской сети шпионов, им оказался гражданин Беларуси

Об этом написал глава МВД Польши Мариуш Каминский в twitter.

Как он сообщил в сообщении, подозреваемый проводил разведку военных объектов и портов, а также занимался пропагандистской деятельностью.

"Агентство внутренней безопасности задержало еще одного, 16-го подозреваемого члена российской шпионской сети. Михаил А., белорус, занимался разведкой военных объектов и портов. Он также осуществлял пропагандистскую деятельность в пользу России. Его взяли под стражу", - пишет Каминский. 

Что известно о сети российских шпионов в Польше

15 марта стало известно, что польские спецслужбы разоблачили российскую шпионскую сеть, которая готовила диверсии на железной дороге. Тогда задержали шестерых иностранцев.

Позже министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский сообщил , что Агентство внутренней безопасности страны задержало девять подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами, которые вели разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсии на маршрутах поставки оружия Украине.

После этого 27 марта польские спецслужбы задержали еще одного иностранца, который шпионил в пользу России. Его интересовала информация о критической инфраструктуре и деятельности структур безопасности Польши.

30 июня в Польше задержан профессиональный хоккеист, который собирал и передавал России данные о критической инфраструктуре. В МИД РФ отреагировали на его задержание.

10 июля мы сообщали о том, что агентство внутренней безопасности Польши задержало еще одного участника шпионской сети, работавшей на российскую разведку. Им оказался гражданин Украины.

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