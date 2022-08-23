Самая масштабная премьера НВО: первая серия "Дома Дракона" собрала 10 млн просмотров за 2 дня
Первую серию приквела к "Игре престолов" на всех платформах посмотрели 10 млн зрителей
Об этом сообщили на сайте The Hollywood Reporter.
Сериал-приквел "Дом Дракона" через два дня после премьеры первой серии собрал у экранов 10 млн зрителей со всех стриминговых платформ в США. Также выход первой серии этого сериала назвали лучшим запуском нового проекта на HBO Max в США, Латинской Америке и регионе EMEA — Европе, Ближнем Востоке и Африке.
Кроме того, первая серия "Дома Дракона" принесла HBO рекордное количество зрителей. В последний раз схожий результат был лишь в 2019 году, когда на экраны вышел последний эпизод сериала "Игры престолов", который привлек внимание 19,3 млн зрителей. Более того, приквел побил результат оригинального сериала по просмотрам премьерной серии первого сезона: в 2011 дебютный эпизод "Игры престолов" собрал 2,22 млн зрителей.
"Мы рады видеть, как миллионы зрителей вернулись с нами в Вестерос минувшей ночью", - говорит Кейси Блойс, руководитель контент-отдела HBO и HBO Max.
Сюжет "Дома Дракона" происходит за 200 лет до событий "Игры престолов" и рассказывает о расцвете Дома Таргариенов.
Сценарий написан Райаном Конделом на основе книги Джорджа Мартина "Огонь и кровь".
Посмотреть на украинском сериал можно на сайте "Мегого" .
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