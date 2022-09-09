Об этом сообщили на сайте Житомир.info.

Отмечают, что благодаря уникальным технологиям удалось совершить революцию в области переработки янтаря.

"Благодаря этому Украина может стать лидером в этой области, поскольку технология не имеет аналогов в мире. Рекорд претендует на мировое признание в Книге Рекордов Гиннеса", - отметили разработчики янтарной плиты.

В 2021 году в Днепре выпекли самый длинный блин.