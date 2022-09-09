Самая крупная янтарная плита: в Житомире фиксируют национальный рекорд Украины
В Житомире 9 сентября фиксируют национальный рекорд Украины – самую крупную янтарную плиту
Об этом сообщили на сайте Житомир.info.
Отмечают, что благодаря уникальным технологиям удалось совершить революцию в области переработки янтаря.
"Благодаря этому Украина может стать лидером в этой области, поскольку технология не имеет аналогов в мире. Рекорд претендует на мировое признание в Книге Рекордов Гиннеса", - отметили разработчики янтарной плиты.
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