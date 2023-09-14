Самая кассовая лента 2023 года "Барби" онлайн на SWEET.TV
В национальном онлайн-кинотеатре SWEET.TV премьера одного из самых ожидаемых фильмов года "Барби". Фантастическая комедия с Марго Робби и Райаном Гослингом за четыре недели проката в стране собрала более 110 млн грн, что позволило ленте получить звание "Самого успешного фильма Warner Bros. в Украине"
СЮЖЕТ. Главная героиня – это "стереотипная Барби": та же голубоглазая блондинка в розовом платье. Она живет в сказочном Барбиленде. В этом клубнично-розовом мире царит на первый взгляд идеальная гармония, пока "стереотипная Барби" не начинает думать о смерти...
С нескрываемой сатирой в фильме высмеиваются гендерные стереотипы, сексизм и мизогиния, но также и односторонние модели как патриархата, так и матриархата. Комедийная составляющая фильма действительно очень мощная. Но сам сюжет, идея, имеет более глубокий смысл – это детальный разбор того, что значит быть женщиной.
Фильм о самопознании, свободе выбора и о том, что даже в идеальном мире мы все еще имеем недостатки и это нормально.
Рекорды ленты
- "Барби" стала самым кассовым фильмом 2023 года с $1,38 млрд, обогнав "Братьев Супер Марио в кино" ($1,359 млрд).
- Бюджет ленты, по разным источникам, составляет до $145 млн.
- Первый уикенд принес $162 млн ― то есть первый уикенд покрыл затраты на производство. А миллиард был заработан за 17 дней.
- Грета Гервиг является единственной женщиной-режиссером, чей фильм пересек границу в $1 млрд.
- Фильм одержал победу в номинации "Самый ожидаемый фильм" от Ассоциации критиков Голливуда и премию за лучший тизер в Golden Trailer Awards.
"Барби" вне закона
Беззаботная летняя комедия вызвала возмущение в самых консервативных странах и запрет на показ в кинотеатрах.
- Во Вьетнаме "Барби" запретили из-за сцены с картой, на которой изображены спорные территории в Южнокитайском море.
- Фильм не показывался в нескольких мусульманских странах, например в Кувейте и Ливане.
- В Алжире прекратили прокат после двух недель – из-за "сцен, предназначенных для взрослой аудитории" и намеков на гомосексуализм.
- Минкультуры РФ официально отметила, что "Барби" не отвечает целям и задачам по сохранению российских духовно-нравственных ценностей.
Фан-факты:
- Создание мироздания Барби вызвало временный дефицит розовой краски в мире.
- В фильме снялась дочь изобретательницы Барби. Правда, в эпизодической роли.
- Десятки нарядов персонажей были созданы на основе реальных кукольных костюмов Барби и Кена.
- Музыкальная составляющая этого магически сказочного мира состоит из фанковых мелодий Марка Ронсона и Эндрю Ваятта, а также современных поп-треков Дуа Липпы, Ники Минаж и Ice Spice.
- В фильме есть куча сложных ссылок на творчество Стэнли Кубрика, Фрэнсиса Форда Копполы и даже Зака Снайдера.
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