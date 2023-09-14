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Самая кассовая лента 2023 года "Барби" онлайн на SWEET.TV

14 сентября, 2023 четверг
09:00
Кино

В национальном онлайн-кинотеатре SWEET.TV премьера одного из самых ожидаемых фильмов года "Барби". Фантастическая комедия с Марго Робби и Райаном Гослингом за четыре недели проката в стране собрала более 110 млн грн, что позволило ленте получить звание "Самого успешного фильма Warner Bros. в Украине"

СЮЖЕТ. Главная героиня – это "стереотипная Барби": та же голубоглазая блондинка в розовом платье. Она живет в сказочном Барбиленде. В этом клубнично-розовом мире царит на первый взгляд идеальная гармония, пока "стереотипная Барби" не начинает думать о смерти...

С нескрываемой сатирой в фильме высмеиваются гендерные стереотипы, сексизм и мизогиния, но также и односторонние модели как патриархата, так и матриархата. Комедийная составляющая фильма действительно очень мощная. Но сам сюжет, идея, имеет более глубокий смысл – это детальный разбор того, что значит быть женщиной.

Фильм о самопознании, свободе выбора и о том, что даже в идеальном мире мы все еще имеем недостатки и это нормально.

Рекорды ленты

  • "Барби" стала самым кассовым фильмом 2023 года с $1,38 млрд, обогнав "Братьев Супер Марио в кино" ($1,359 млрд).
  • Бюджет ленты, по разным источникам, составляет до $145 млн.
  • Первый уикенд принес $162 млн ― то есть первый уикенд покрыл затраты на производство. А миллиард был заработан за 17 дней.
  • Грета Гервиг является единственной женщиной-режиссером, чей фильм пересек границу в $1 млрд.
  • Фильм одержал победу в номинации "Самый ожидаемый фильм" от Ассоциации критиков Голливуда и премию за лучший тизер в Golden Trailer Awards.

"Барби" вне закона

Беззаботная летняя комедия вызвала возмущение в самых консервативных странах и запрет на показ в кинотеатрах.

  • Во Вьетнаме "Барби" запретили из-за сцены с картой, на которой изображены спорные территории в Южнокитайском море.
  • Фильм не показывался в нескольких мусульманских странах, например в Кувейте и Ливане.
  • В Алжире прекратили прокат после двух недель – из-за "сцен, предназначенных для взрослой аудитории" и намеков на гомосексуализм.
  • Минкультуры РФ официально отметила, что "Барби" не отвечает целям и задачам по сохранению российских духовно-нравственных ценностей.

Фан-факты:

  • Создание мироздания Барби вызвало временный дефицит розовой краски в мире.
  • В фильме снялась дочь изобретательницы Барби. Правда, в эпизодической роли.
  • Десятки нарядов персонажей были созданы на основе реальных кукольных костюмов Барби и Кена.
  • Музыкальная составляющая этого магически сказочного мира состоит из фанковых мелодий Марка Ронсона и Эндрю Ваятта, а также современных поп-треков Дуа Липпы, Ники Минаж и Ice Spice.
  • В фильме есть куча сложных ссылок на творчество Стэнли Кубрика, Фрэнсиса Форда Копполы и даже Зака Снайдера.

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