Самая горячая ситуация в направлении Кременной и Белогоровки, - Гайдай
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области враг сконцентрировал огромное количество техники и личного состава
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Ситуация в Луганской области контролируемая ВСУ. Враг увеличивает обстрелы наших позиций. Самая горячая ситуация в направлении Кременной и Белогоровки. На Сватовском направлении ВСУ держат позиции и отражают все наступления противника", - отметил Гайдай.
По его словам, в Луганской области враг накопил огромное количество личного состава и техники.
"Военное командование Украины планирует определенные шаги, чтобы не дать возможности врагу развивать полномасштабные наступления", - подчеркнул Гайдай.
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