Самая горячая ситуация в направлении Кременной и Белогоровки, - Гайдай

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ситуация в Луганской области контролируемая ВСУ. Враг увеличивает обстрелы наших позиций. Самая горячая ситуация в направлении Кременной и Белогоровки. На Сватовском направлении ВСУ держат позиции и отражают все наступления противника", - отметил Гайдай.

По его словам, в Луганской области враг накопил огромное количество личного состава и техники.

"Военное командование Украины планирует определенные шаги, чтобы не дать возможности врагу развивать полномасштабные наступления", - подчеркнул Гайдай.