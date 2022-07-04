"Самая дорогая инъекция в мире": Минздрав впервые получил препарат для детей со спинальной мышечной атрофией
Более 150 флаконов препарата "Spinraza" распределили между тринадцатью медучреждениями Украины
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечается, что "Spinraza" - один из трех имеющихся в мире препаратов, используемых при терапии детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Кроме того, лекарство называют "самой дорогой инъекцией" в мире, поскольку один такой флакон стоит более $100 тыс.
В настоящее время украинские больницы впервые безвозмездно получают этот препарат.
"Сегодня, без преувеличения, важный день в истории украинской медицины. Мы не просто получили дорогостоящие лекарства, которых никогда раньше не было в Украине. Мы получили самое ценное — возможность сохранить жизнь детей, страдающих редкими орфанными заболеваниями. Мы благодарим доноров, которые подарили для наших детей этот шанс на жизнь", - прокомментировала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
По данным Минздрава, в Украине более 200 детей имеют подтвержденный диагноз СМА. Ведущим симптомом одной из редких генетических болезней является нарастающая мышечная слабость во всем организме. С возрастом она приводит к нарушению опорно-двигательного аппарата и в конце концов приковывает пациента к инвалидной коляске.
Отмечается, что СМА наиболее распространенной генетической причиной детской смерти. По статистике, эта болезнь поражает 1-2 младенца из 10 тысяч новорожденных.
Справка: "Spinraza" - препарат, который вводят с помощью инъекции непосредственно в спинномозговую жидкость через поясницу. Поддерживающие инъекции следует осуществлять на протяжении всей жизни.
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