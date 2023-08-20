Еспресо расскажет об истории создания и характеристиках этой ракеты у которой, по словам россиян, "аналогов нет".

История разработки

Фото: Википедия

Данные о разработке Х-47М2 "Кинжал" остаются засекреченными. Однако есть информация, что эта ракета, вероятно, создана на основе 9К720 "Искандер-М", когда в 10-х годах РФ начала программу модернизации военной техники. Разработчиком является Воткинский завод, который и произвел "Искандеры". По габаритам и размерам эти две ракеты схожи.

В 2017 году "Кинжал" приняли на вооружение на аэродромах Южного военного округа РФ, хотя широкой общественности его показали только в марте 2018 года. Это сделал президент России Владимир Путин, в очередной раз пытаясь засвидетельствовать "мощь" российской армии.

Эта звуковая ракета не может сама взлететь, ей нужен самолет-носитель. Такими являются модифицированный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 (несет одну ракету), а также самолет стратегической авиации Ту-22М3 (четыре ракеты) и потенциально Ту-160 (8 ракет). После сброса, "Кинжал" способен лететь с гиперзвуковой скоростью, совершая при этом маневрирование. Его специально разрабатывали для того, чтобы преодолевать ПВО противника и в считанные минуты поражать заданную цель.

Характеристики и конструкция "Кинжала"

Фото: Википедия

Эти ракеты самые быстрые в арсенале россиян и могут лететь с гиперзвуковой скоростью (россияне говорят, что в 10 раз быстрее звука, то есть более 10 тыс. км/ч, однако эксперты сомневаются по этому поводу) к тому же "кинжалы" могут маневрировать в полете. Вес ракеты составляет 4,3 тонны, из них около 500 кг – масса боевой части. Длина – 7,2м, диаметр – 1,2м. Размах крыльев для стабилизации полета – 1,6м.

Благодаря мощному твердотопливному ракетному двигателю ракета способна разгоняться при заходе на цель до 3-4 км в секунду. Максимальная дальность поражения – 2 тыс. км, когда запуск с МиГ-31, или 3 тыс. км, когда с Ту-22М3. Высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км. Ошибка при попадании составляет всего 1 метр.

Сколько было изготовлено Х-47М2 – неизвестно. В начале 2023 года министр обороны Украины заявил, что в России осталось 53 таких ракеты, однако производство не остановилось, несмотря на санкции.

Подобные ракеты

"Кинжал" не является совершенно новой разработкой, а является модифицированной версией баллистической ракеты "Искандер". Ее переделали для запуска с воздушных судов. Это позволяет ей достигать более высоких стартовых скоростей и увеличивает диапазон удара. Однако ряд экспертов утверждают, что даже если "Кинжал" технически является гиперзвуковой ракетой, он все же считается устаревшим по сравнению с современными разработками, такими как китайская DF-ZF или американская Hypersonic Attack, которые могут буквально падать из космоса из-за своей высоты полета.

В отчете НАТО о гиперзвуковом оружии за 2020 год указывается, что не стоит характеризовать "Кинжал" как гиперзвуковую ракету. Ведь, несмотря на утверждение Кремля о возможности развития скорости до 10 махов, эксперты НАТО указывают на то, что эта ракета не может так быстро двигаться. К тому же, ряд военных аналитиков отмечает, что "Кинжал" не отвечает критериям гиперзвукового оружия, а является баллистической ракетой воздушного базирования.

Где применялась

Фото: Википедия

С началом полномасштабной войны, Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракетного вооружения РФ: "Искандер", крылатые ракеты "Калибр", Х-101, Х-55, Х-555 и Х-47М2 "Кинжал".

Впервые о применении "кинжалов" на войне с Украиной в минобороны России сообщили еще 18 марта 2022 года, что якобы ими уничтожен подземный военный склад Украины на Прикарпатье. 9 мая 2022 года по гражданским объектам в Одесской области были запущены три такие ракеты с самолетов стратегической авиации Ту-22М3, в результате чего были ранены два человека и разрушены пять объектов туристической инфраструктуры. Тогда в Пентагоне заявили, что за первые три месяца россияне выпустили более десяти гиперзвуковых ракет.

7 августа 2022 года во время последующего обстрела ракетами "Кинжал" враг нанес удар по объектам в Винницкой области. 14 сентября 2022 года в Ставропольском крае РФ, вблизи села Кендже-Кулак по неизвестным причинам упала такая ракета. Во время очередного ракетного удара, 26 января 2023 года, российские военные применили два МиГ-31К для пусков ракет "Кинжал" по объектам в Киеве и Запорожье. Рекордное количество "Кинжалов" за один раз (6 ракет) было использовано во время массированного ракетного удара по объектам критической инфраструктуры в ночь с 8 на 9 марта 2023 года. 11 августа 2023 года появилось сообщение о погибших и пострадавших в Прикарпатье из-за атаки ракеты "Кинжал".

В чем ее опасность

Фото: Википедия

Наибольшая опасность, связанная с Х-47М2 "Кинжал", заключается в ее скорости и маневренности. Поэтому эту ракету сложно сбить ПВО. Некоторые российские военные блогеры называли Х-47М2 несбиваемой. Однако, как и во многих вопросах об "аналогов нет", все оказалось не так, как предполагалось.

Действительно, долгое время у украинской ПВО не было средств, чтобы поражать "кинжалы". Однако когда небо Киева начал защищать американский зенитно-ракетный комплекс "Patriot", ситуация изменилась. 4 мая было впервые сообщено об удачном перехвате "Кинжала". Российскую ракету, выпущенную МиГ-31К с территории РФ, перехватили в небе над Киевщиной. Этот факт также подтвердили правительственные источники США и официально представитель Пентагона. Интересно, что этот Х-47М2 якобы должен был уничтожить "Patriot". Ведь предварительно считалось, что американский ЗРК неспособен сбивать "кинжалы", но оказалось, что еще как способен. А уже 16 мая 2023 года в ВСУ заявили о сбитии 27 воздушных целей в ходе ночной ракетной атаки на Киев, среди которых 6 "кинжалов".

12 августа спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что с начала полномасштабного вторжения России украинская противовоздушная оборона в общей сложности сбила 14 аэробалистических ракет "Кинжал" .

Фото: Википедия

Однако чтобы закрыть все украинское небо, нужно десятки таких комплексов "Patriot", и даже это не дало бы 100% гарантии сбивания "кинжалов". Поэтому при взлете самолетов с этой ракетой по всей Украине включат воздушную тревогу, чтобы минимизировать человеческие жертвы, к которым могут привести попадания

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