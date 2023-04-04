Самая большая в мире база причастных к российской войне: НАПК идентифицировало 24 тыс. спонсоров агрессора
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список спонсоров и причастных к развязанной войне России в Украине 24 тысячи человек
Об этом информирует глава НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона.
"Любая иностранная компания, которая продолжает работать в Российской Федерации, спонсирует убийства украинцев. Национальное агентство с первых дней войны по предложению Министерства иностранных дел идентифицирует лиц причастных к российской войне. Мы создали самую большую в мире базу лиц причастных к войне. Это 24 тысячи лиц. В Украине путем функционирования этой базы наложены санкции на наибольшее в мировой истории количество лиц", - говорит глава Национального агентства по предотвращению коррупции.
Новиков рассказал, что отдельной частью проекта является международный реестр спонсоров российской войны, в который вносятся все еще работающие в России мировые компании. Он автоматически индексируется специальной базой "Война и санкции" , любой банк или ведомство видит, ведет ли компания социально ответственный бизнес или финансирует войну РФ в Украине.
"57% потребителей в мире придерживаются стандартов потребления продукции и услуг у социально ответственных компаний. То есть, на самом деле это огромное репутационное давление для того, чтобы такие компании несли потери из-за своего участия в российской войне", - добавил глава НАПК.
- Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны России в Украине.
- А еще НАПК внесло Metro Cash & Carry в перечень международных спонсоров войны, ведь компания продолжает работать в России.
- 23 марта НАПК внесло банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. После полномасштабного вторжения РФ в Украину банк продолжил работу в России.
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