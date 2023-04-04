Об этом информирует глава НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона.

"Любая иностранная компания, которая продолжает работать в Российской Федерации, спонсирует убийства украинцев. Национальное агентство с первых дней войны по предложению Министерства иностранных дел идентифицирует лиц причастных к российской войне. Мы создали самую большую в мире базу лиц причастных к войне. Это 24 тысячи лиц. В Украине путем функционирования этой базы наложены санкции на наибольшее в мировой истории количество лиц", - говорит глава Национального агентства по предотвращению коррупции.

Новиков рассказал, что отдельной частью проекта является международный реестр спонсоров российской войны, в который вносятся все еще работающие в России мировые компании. Он автоматически индексируется специальной базой "Война и санкции" , любой банк или ведомство видит, ведет ли компания социально ответственный бизнес или финансирует войну РФ в Украине.

"57% потребителей в мире придерживаются стандартов потребления продукции и услуг у социально ответственных компаний. То есть, на самом деле это огромное репутационное давление для того, чтобы такие компании несли потери из-за своего участия в российской войне", - добавил глава НАПК.