Самая большая угроза глобальному здоровью, - главы МЗ Большой семерки об "Омикроне"

Об этом говорится в их совместном заявлении.



"Глубоко озабоченные ростом количества случаев заболевания, министры согласились, что эти события следует рассматривать как наибольшую нынешнюю угрозу глобальному здоровью. Важно, более чем когда-либо, тесно сотрудничать, контролировать, а также обмениваться данными", - отметили министры здравоохранения.



По их словам, такие действия помогут разрешить стремительно развивающуюся ситуацию.



Кроме того, министры подтвердили обязательство выполнять обещания в последних декларациях G7 и G20 по борьбе с пандемией. Они также согласились, что совместная работа имеет решающее значение для реагирования на распространение нового штамма коронавируса.



Представители Большой семерки отметили важность равного доступа к диагностике, вакцинам и лекарствам, а также согласились с ростом необходимости регулярного тестирования на COVID-19 и введения мер, которые стимулировали бы граждан это делать.



"Министры подтвердили свою постоянную поддержку COVAX, свою приверженность глобальным усилиям по внедрению вакцин и поддержку ускоренной разработки вакцин, средств лечения и диагностики в условиях пандемий", - заявили в Большой семерке.



Кроме того, они приветствовали сотрудничество между странами в вопросах клинических испытаний, глобальной безопасности здравоохранения, устойчивости к антимикробным препаратам (AMR) и цифровому здоровью, а также обязались сотрудничать с Германией и новым главой Минздрава государства.



"Министры поделились своими беспокойствами по поводу роста количества случаев Omicron во всем мире и обсудили, как бороться с новым вариантом, отметив важность тесного сотрудничества для мониторинга ситуации, обмена данными и увеличения количества вакцин, чтобы обеспечить как можно большую защиту", - добавили в заявлении.



Также представители Большой семерки подчеркнули, что 15 декабря в Соединенном Королевстве полный курс вакцинации прошли рекордные 25 млн человек.

Как сообщалось ранее, в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний прогнозируют, что к январю-февралю "Омикрон" станет доминантным вариантом коронавируса.

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