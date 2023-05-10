Всё зависит от собственного желания, возможностей и стечения обстоятельств.

Кто-то, как Кемаль Ататюрк, меняет устройство страны и делает из клерикальной Турции светское государство. И его чествуют из поколения в поколение. Кто-то привносит в жизнь немного комфорта, как Марвин Стоун и Джозеф Фридман, изобретшие трубочки для потягивания напитков из бокала. Их имена не помнят, но их изобретением с удовольствием пользуются.

Кто-то придумывает сказку для своих детей, как Джон Р. Толкин, написавший "Властелин колец", однако популярность книги вышла далеко за пределы его семьи и стала одним из мировых бестселлеров. Мы с удовольствием читаем книгу, смотрим фильм по ней, и с благодарностью вспоминаем профессора.

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Кто-то создает мегакорпорацию, как создавший Apple Стив Джобс, и входит в историю не только как мультимиллиардер, но как новатор и человек, изменивший мир.

Кто-то пренебрегает всеми возможностями и достижениями во имя барыша. Жажда наживы становится его золотым тельцем, которому он поклоняется. Это его выбор. И то, что останется после него – это только счета в банке, список активов и толпа наследников, пытающихся оторвать себе кусок как можно больше.

А кто-то пренебрегает всеми возможностями и достижениями во имя барыша. Жажда наживы становится его золотым тельцом, которому он поклоняется. Это его выбор. И то, что останется после него – это только счета в банке, список активов и толпа наследников, пытающихся оторвать себе кусок как можно больше.

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Шанс оставить след в истории есть все, но используют его единицы.

Каждый из нас делает выбор, который останется после него. О ком-то это будет память, как о хорошем человеке, о ком-то — как о мудром или талантливом, а после кого останутся только проклятия ему вслед.

В любом случае выбор за нами. Это самая большая свобода – право выбора, какими нам быть. Как жить, что делать, кем стать. Воспользоваться этой свободой или пренебрегать ею – это наше право. И каждый делает его без помощи других. Делайте выбор. Время быстротечно.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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