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Самая большая проблема в Крыму с точки зрения права будет с теми, кто приехал из России после оккупации, – нардеп Кравчук

25 октября, 2022 вторник
15:26
война с Россией

Переходное правосудие по Крыму должно учитывать все аспекты жизни во время оккупации - этот процесс очень сложный

Об этом в эфире Эспрессо сказала народная депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Нардепка рассказала о том, какие правовые проблемы могут возникнуть после деоккупации полуострова.

"Наибольшая проблема, которая возникнет - это те граждане, которых Россия прислала. Разные называют цифры, до 800 тыс. человек. Они приехали фактически заняли чужие дома. Есть какое-то мнение, что они убегут в первую очередь", - отметила она.

По ее мнению, для переходного правосудия Украина должна четко сказать, что они приехали и жили здесь незаконно и должны вернуться.

"Могут быть исключения, их надо пересматривать – семьи, женитьбы. Это очень важный процесс. Другой вопрос – что делать с реестрами. У нас с момента оккупации родилось 300 тыс. детей, только 12% занесены в украинский реестр. Умершие – 2% в реестре. Более миллиона приговоров, их нужно пересматривать. Очевидно, что там были и уголовные дела, они же не будут выходить из тюрем. Это очень сложный процесс", - подытожила Кравчук.

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Верховная Рада
Крым
аннексия Крыма
деоккупация Украины
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