Самая большая проблема в Крыму с точки зрения права будет с теми, кто приехал из России после оккупации, – нардеп Кравчук
Переходное правосудие по Крыму должно учитывать все аспекты жизни во время оккупации - этот процесс очень сложный
Об этом в эфире Эспрессо сказала народная депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Нардепка рассказала о том, какие правовые проблемы могут возникнуть после деоккупации полуострова.
"Наибольшая проблема, которая возникнет - это те граждане, которых Россия прислала. Разные называют цифры, до 800 тыс. человек. Они приехали фактически заняли чужие дома. Есть какое-то мнение, что они убегут в первую очередь", - отметила она.
По ее мнению, для переходного правосудия Украина должна четко сказать, что они приехали и жили здесь незаконно и должны вернуться.
"Могут быть исключения, их надо пересматривать – семьи, женитьбы. Это очень важный процесс. Другой вопрос – что делать с реестрами. У нас с момента оккупации родилось 300 тыс. детей, только 12% занесены в украинский реестр. Умершие – 2% в реестре. Более миллиона приговоров, их нужно пересматривать. Очевидно, что там были и уголовные дела, они же не будут выходить из тюрем. Это очень сложный процесс", - подытожила Кравчук.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.67
Покупка 39.67Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.25Продажа 39.31
- Актуальное
- Важное