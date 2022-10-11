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OPINION

Самая большая ошибка Путина – убийство гражданских

11 октября, 2022 вторник
18:44
Мнение

Когда поддержка Украины стала идти на спад, а путинские нарративы о "мире" с фиксацией награбленного все чаще звучат в СМИ, Путин совершил ошибку

Решение атаковать гражданских было эмоциональным и, как большинство эмоциональных решений, ошибочным. Приятно, что эта ошибка Путина была вынужденной – она не случилась сама собой, а стала результатом тщательно продуманных и идеально реализуемых действий украинских спецслужб.

Удар по инфраструктуре был бессмыслен по очевидным причинам – московиты вложили в ракетную атаку до миллиарда долларов, а ущерба нанесли на порядок меньше. Полдня без света — точно не то, что заставит Украину сдаться.

Нападение в очередной раз демонстрировало слабость русской армии и неумение поражать важные цели. Попасть в Парк Шевченко вместо СБУ – высокоточное оружие.

Но самая большая ошибка Путина – убийство гражданских. Это очень странная война. Едва ли не впервые в истории, война за общественное мнение во всем мире идет параллельно с войной в окопах. Эта война для американского и европейского избирателей критически важна и для нас. Украина встретила войну без оружия, амуниции, средств разведки. Для выживания нам критически важна помощь союзников. А их политики очень чувствительны к общественному мнению.

И вот когда поддержка Украины стала идти на спад, а путинские нарративы о "мире" с фиксацией награбленного все чаще звучат в СМИ, Путин совершает ошибку. Он убивает гражданских и напоминает миру, который уже подзабыл Бучу и Мариуполь, что такое Московия.

Это страна-террорист, которая придет в ваш дом так же, как пришла в наш. Поэтому помощь Украине – это помощь себе самим.

Последствия этой ошибки — еще больше оружия Украине. Еще больше санкций России. Еще больше ярости и донатов армии в отместку от украинцев.

Источник

Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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