Сама по себе Россия ничего не стоит: кадыровцs только делают селфи и воюют с гражданскими, - Омелян
Министр инфраструктуры Украины 2016-2019 гг Владимир Омелян считает, что РФ сама по себе ничего не стоит, а прибывшие кадыровцы только делают селфи и большой угрозы для ВСУ не представляют
Экс-министр рассказал об этом в эфире Еспресо.TV
"Китай пытался использовать Россию для развала евроатлантической безопасности, а сейчас оказался в ситуации, когда самому же Китаю нужно решать, кем быть: соперником США цивилизованным образом, или стать похожим на Россию, Северную Корею, Иран и Венесуэлу", - отметил Омелян.
Политик подчеркнул, что действия России в отношении Украины соответствуют типичному поведению на всех территориях, которые она могла оккупировать: зашли, вырезали, разорили, запугали и управляют.
“По Украине этот план провалился. Основной просчет россиян, о котором даже упоминал еще Ленин: без Украины России не будет. Без Украины Красной Армии не будет. Когда у тебя нет в резерве миллиона украинцев, которых ты бросаешь не штурм городов, им нечем воевать. Мы видим, что нет никаких бурятов. Кадыровцы готовы только приезжать делать селфи и воевать с местным населением. Россия ясно поняла, что она без Украины ничего и ничто”, – сказал Владимир Емельян.
- Напомним итоги 21-го дня войны: ВСУ успешно контратакуют, а рашисты продолжают терроризировать горожан востока Украины.
- Политолог Кирилл Сазонов считает, что любые попытки взять Киев в кольцо или штурмовать столицу являются самоубийством для российских оккупантов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.1
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.42
- Актуальное
- Важное