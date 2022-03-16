Сама по себе Россия ничего не стоит: кадыровцs только делают селфи и воюют с гражданскими, - Омелян

Экс-министр рассказал об этом в эфире Еспресо.TV

"Китай пытался использовать Россию для развала евроатлантической безопасности, а сейчас оказался в ситуации, когда самому же Китаю нужно решать, кем быть: соперником США цивилизованным образом, или стать похожим на Россию, Северную Корею, Иран и Венесуэлу", - отметил Омелян.

Политик подчеркнул, что действия России в отношении Украины соответствуют типичному поведению на всех территориях, которые она могла оккупировать: зашли, вырезали, разорили, запугали и управляют.

“По Украине этот план провалился. Основной просчет россиян, о котором даже упоминал еще Ленин: без Украины России не будет. Без Украины Красной Армии не будет. Когда у тебя нет в резерве миллиона украинцев, которых ты бросаешь не штурм городов, им нечем воевать. Мы видим, что нет никаких бурятов. Кадыровцы готовы только приезжать делать селфи и воевать с местным населением. Россия ясно поняла, что она без Украины ничего и ничто”, – сказал Владимир Емельян.

Напомним итоги 21-го дня войны: ВСУ успешно контратакуют, а рашисты продолжают терроризировать горожан востока Украины.

Политолог Кирилл Сазонов считает, что любые попытки взять Киев в кольцо или штурмовать столицу являются самоубийством для российских оккупантов.